Dlouho diskutovaný převod poloviny Severočeského divadla a celého muzea v Ústí nad Labem mezi krajem a Ústím je opět o krok blíže. Krajští radní ve středu 7. června schválili záměr výměny, poslední slovo budou ale mít krajští a městští zastupitelé. Pokud vše půjde podle plánu, výměna by se měla uskutečnit nejpozději do konce příštího roku.

Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem. | Foto: Miroslav Vlach

Stav obou zařízení je v rámci Ústeckého kraje anomálií. Divadla totiž s výjimkou toho v Ústí totiž plně zřizují města, naopak muzea jsou v režii hejtmanství. Tuto výjimku by tak měla chystaná dohoda mezi krajem a městem napravit. V současné době se o náklady na provoz divadla na polovinu dělí kraj a město. „Po dlouhém, ale korektním jednání s městem jsme se domluvili, že se pokusíme co nejrychleji směnit náš podíl v Severočeském divadla za městský podíl v muzeu. Nese to sebou samozřejmě mnoho komplikací, plno nevyjasněných věcí,“ řekl po jednání rady náměstek hejtmana Jiří Řehák, který má v gesci kromě jiného také kulturu.

Nyní vzniknou pracovní skupiny právníků a ekonomů, kteří by měli například říct, jaké budou finanční podmínky převodu. Jednou ze zásadních otázek je vzhledem k rozdílnosti ceny směňovaného majetku výše doplatku kraje městu. Podle představ hejtmanství by za muzeum mělo dát jednu korunu. To se ale výrazně rozchází s očekáváními města.

Pokud vše půjde dobře, dojde k výměně k 1. lednu 2025. Pro příští rok ještě platí dohoda o spolufinancování divadla krajem. „Jisté je, že bude muset proběhnout inventarizace v muzeu. Ta sama o sobě je dlouhodobý proces trvající i mnoho měsíců,“ doplnil Řehák. Následný převod pak budou muset projednat jak krajští, tak i městští zastupitelé.

