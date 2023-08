Letos je to zřejmě nejvíc za poslední roky, kolik město Ústí vloží do sportu, mohl byste specifikovat částky a formu podpory? Ano částka je to velmi vysoká, ač na papíře při schvalování rozpočtu vypadá nižší. To z důvodu, že jsme pět milionů při přípravě rozpočtu přesunuli do finanční rezervy. Ale podle gentlemanské dohody s panem primátorem tyto peníze opět putovaly do sportu, dokonce tam ještě přibylo něco navíc, takže ano, podpora je rekordní. Bavíme se zde o nějakých 56 milionech korun čistě na činnost. Další a ještě větší položka, na kterou mnozí zapomínají, je například údržba sportovišť. Zimní stadion, fotbalový stadion, to jsou obrovské částky, které město ročně investuje, doslova stamiliony.

Co bylo motivací tak vysoké částky?

Víme, že po covidu a vysokých platbách za energie je pro kluby nejdůležitější, aby měly peníze „na činnost“. Proto tato vysoká částka byla mířena hlavně na činnost klubů jako pomoc při energické krizi.

Hovoříme-li s menšími kluby u v Ústí minoritních sportovních kroužků pro děti, hodně trenérů si stěžuje na zdlouhavost a složitost administrace takzvaných šeků, podařilo se ten proces zjednodušit?

Tak z mého pohledu mladého ročníku to jistá zbytečná byrokracie je, to uznávám. I proto s vedením odboru sportu řešíme, jak tento proces urychlit a zefektivnit. To, co vyplácení dotací zbrzďuje, je velká chybovost v žádostech a oproti Národní sportovní agentuře (NSA) ochota úředníků pomoci těm klubům, které mají chybu v žádosti. NSA by tu žádost vyhodila, my jsme benevolentnější. Za to odboru patří velký dík.

Ústecký radní pro sport Jiří Horák.Zdroj: se souhlasem Jiřího Horáka

Jaké trable kluby letos vlastně nejvíc trápí, naopak jaké novinky od města jim mohou pomoci, či pomohly?

Když se klubů zeptáte, co nejvíce potřebují, odpověď je jasná. Peníze. Město se jim snaží pomoci tím, že dává osm tisíc korun na sportující dítě ročně. To je už obrovská částka, za kterou klub může zaměstnat lepšího trenéra, koupit lepší vybavení, dovolit si zvýšený nájem a další. Zavedl jsem každoroční schůzky s kluby, kde debatujeme nad připravovaným programem na následující rok. Chodím za kluby na jejich tréninky a ptám se. Takže ty problémy vnímám, některé umím řešit, některé bohužel ne. Dle těchto připomínek upravuji program podpory. Na setkání s kluby jsem jim prezentoval možnost sportovního Erasmu, který velmi štědře platí EU, o to byl celkem zájem. Představil jsem jim i programy podpory sportu, který má Ústecký kraj. Chci kluby naučit, aby žádaly i o dotace státní a krajské, nejen ty městské.

V posledních letech se dost skloňuje hokej, jaké jsou z pohledu města aktuální trable klubu, ale i mládeže a jak může město k řešení přispět, nebo přispělo?

Mládež nevnímám jako problematickou, u „A“ týmu je to kvůli sportovním výsledkům horší. Pád do třetí ligy přinesl jisté problémy ve financování klubu. Nicméně město plánuje „A“ tým hokeje podporovat, ale v rámci pravidel. Ty musí platit pro každého stejně. Fanoušci nám sice nadávají, ale my za to opravdu nemůžeme. Naopak se snažíme pomoci, jak jen to jde. Například lákáme investora z Prahy, který má o koupi či spoluvlastnictví velký zájem. Což je investor, který má finančně hodně, co nabídnout. My pouze otevřeme dveře, ale dohodnout se s ním musí klub. Doufám, že to klapne.

Mimochodem, hrozí ukončení podpory dospělého hokeje kvůli neuspokojivým výsledkům?

Nemyslím si, ani to navrhovat nebudu. Jen ta podpora nemůže být stejně vysoká, jako byla o ligu výš, to dá rozum. Město nemá rozpočet ani ambice být hlavním donátorem některého dospělého „A" týmu. Město přispěje, ale nemůže být celý rozpočet brán jen z města, kluby se musí snažit přilákat i soukromé peníze, jako se to povedlo fotbalu. Snad se to povede i hokeji.

Je-li řeč o fotbale, jak to vypadá s ním a případně s dalšími preferovanými sporty?

Fotbal je na tom stejně jako hokej, alespoň co se pravidel podpory týče. Ani fotbal nechceme z podpory vynechat, ale také nemůže být řeč o stejné částce jako o ligu výš. Nicméně oceňuji přístup nových majitelů, kteří to vzali a naopak nám řekli: „Uvidíte, jak to budeme dělat dobře a pak nám třeba přispějete více.“ Takový přístup se mi líbí. Ostatní mediálně atraktivní sporty plánujeme podpořit více. V loňském roce jsme se zaměřili na podporu menších sportů, míním oněch rekordních osmnáct milionů na „šeky“. U mediálně atraktivních sportů se po sedmiprocentním snižování podpory během koronaviru nic nezměnilo. Já to vnímám a věřím, že to ty kluby respektují. Nejprve jsme pomohli těm, kteří to opravdu potřebovali, totiž třiasedmdesáti sportovním klubům v Ústí nad Labem, nyní bych rád přidal i těmto sportům. Je tu basketbal a volejbal, hrají nejvyšší soutěže, hrají v televizích skoro jako jediné sporty v Ústí. To je věc, kterou chci zohlednit v podpoře pro příští rok.

Udrží město vůbec koncepci preferovaných sportů, nebo chystá něco jiného a v čem by ta odlišnost spočívala, případně?

Ano udrží, jen ji trošku rozšíříme právě o fotbal a hokej ve třetí lize, což platná sportovní koncepce původně vůbec nepředpokládala.

Na závěr, jaká bude vypadat budoucnost financování a podpory sportu do dalších let?

Já myslím, že bude pozitivní. Program podpory sportu na rok 2024 je náš první program, který jsme mohli vytvořit bez nějakých kompromisů. Myslím si, že to kluby ocení. Seškrtali jsme dotační programy a veškeré peníze „nalijeme“ klubům na činnost. Město má nyní tři hlavní pilíře podpory. Mediálně atraktivní sporty, šeky na mládež a akce mimořádného významu.

