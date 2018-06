Radní v Neštěmicích odmítli prodat domy v Matiční. Zájem měla místní dlužnice

Neštěmice – Radní v ústeckých Neštěmicích tento týden odmítli záměr prodeje dvou obecních domů v nechvalně proslulé Matiční ulici, kde byly před lety obecní byty pro neplatiče.

Matiční ulice.Foto: DENÍK/Karel Pech

O domy podle starostky Yvety Tomkové (Vaše Ústí) projevila zájem obyvatelka neštěmického obvodu s nápadem vybudovat v nich byty.

Materiálem se nejprve zabývala majetková komise rady městského obvodu a následně radní. Rozhodnutí bylo v obou případech jednomyslné – domy neprodávat.

„Neuvážená privatizace domů a bytů je jedním z důvodů, proč se město stalo terčem sociální turistiky. Domy se dostaly do rukou spekulantů, kteří sem roky stěhovali nepřizpůsobivé a sociálně slabé z celé republiky. Proto jsme s kolegy jednoznačně proti prodeji jakýchkoli domů v naší správě. Matiční se stala symbolem problémového soužití starousedlíků s nepřizpůsobivými,“ říká starostka Tomková.

Dva obecní domy jsou už téměř deset let prázdné a zakonzervované. Zájem o to, aby v nich znovu vzniklo nájemní bydlení, neštěmickou radnici překvapil. Přišel totiž od tamní obyvatelky Neštěmic, která je dlužnicí. Přesto byla připravena měsíčně splácet 30 tisíc korun.

„Zájemkyni jsme prověřili tak, jak se to děláme i v dalších případech prodeje či pronájmu obecního majetku. Zjistili jsme, že bychom jí domy ani prodat nemohli. Je totiž dlužnicí, u města má pohledávky za nezaplacené jízdné v MHD a poplatek za komunální odpad, z veřejných zdrojů je možné zjistit, že je v insolvenci,“ doplňuje starostka.

„Celé to budí dojem, že byla jen takzvaným bílým koněm. To naše obavy ještě prohloubilo. Nikdo z nás si nepřeje, aby do nich byli sestěhováni problémoví lidé,“ dodává Yveta Tomková.

Zda by skutečně dokázala Jolana Mižigarová měsíčně splácet 30 tisíc korun, jak tvrdí v žádosti o koupi domů, není zřejmé. „Už jsem se k tomu novinářům vyjadřovala, nebudu o tom více mluvit,“ řekla Mižigarová a položila telefon.

Mižigarová se vyjádřila pro Český rozhlas, že by domy zvládla splácet. „Kdybych věděla, že bych to nezvládala, tak bych do toho přece nešla. Nějaké peníze mám a dala bych je i do oprav. Nedali nám ale ani sdělení, kolik za to chtějí. Obrátím se ještě v pondělí na úřad,“ řekla Mižigarová, která v Matiční ulici chtěla odkoupit i tamní budovu bývalé služebny městské policie.

Potvrdila to Českému rozhlasu. „To nám taky zamítli,“ uvedla. K tomu, že má nezaplacené dluhy, se podivovala. „To není možné, vždyť mně všechno stáhli a postupně všechno v insolvenci splácím,“ tvrdí Mižigarová.