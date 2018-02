Radnice zbourají zchátralé domy za státní miliony

Ústecký kraj - Města se s vládní pomocí zbaví problémových ruin.

Jsou zchátralé, nevyužívané, často v nich řádí zloději kovů a v jejich útrobách přespávají bezdomovci. Některé dokonce hrozí zřícením. Řeč je o zdevastovaných objektech v majetku měst a obcí, kterých jsou po celém kraji desítky.

Osudem většiny těchto kostlivců je nemilosrdná demolice, na kterou ovšem řada samospráv nemá peníze. Ministerstvo pro místní rozvoj jim proto podává pomocnou ruku. Ještě do pátku mají čas se přihlásit do státního programu na demolice opuštěných domů.

„Řada měst a obcí na demolice rozpadlých budov nemá peníze. Pomáháme jim tak s řešením této kritické situace a zároveň chceme, aby se na zkultivovaném území odehrály návazné projekty ve prospěch místních obyvatel,“ uvedla pro Deník ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová s tím, že stát poskytne městu dotaci až do výše 80 % nákladů demolice.

Na demolici bude navazovat revitalizace prostoru. „A to včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.),” doplnila mluvčí ministerstva Veronika Vároši. Dotační injekci nemohou využít soukromé subjekty.

Do programu se tak pro letošek přihlásil například Most se svým opuštěným domem 31 v ulici J. V. Sládka mezi sportovní halou a gymnáziem v sousedství sociálně vyloučené lokality Stovky. „Náklady na jeho demolici odhadujeme na 6,4 milionu korun,“ řekla mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

LHŮTA DESET LET

Plochu po demolici město zatravní. Podle podmínek dotace nesmí pozemek po dobu deseti let od ukončení akce prodat. Most v minulosti už využil peníze z programu na demolici dvou paneláků na sídlišti Chanov.

Rovněž Chomutov se vydá cestou žádosti o dotaci. Peníze hodlá využít na demolici stavby v Riegrově ulici č. p. 5379. Dům, ve kterém sídlil živnostenský úřad, kanceláře a ubytovna pro matky s dětmi, je totiž už řadu let nevyužívaný a postupně chátrá.

„Prostor po něm zatím zatravníme a vybavíme mobiliářem, jako jsou lavičky či odpadkové koše. Demolici předpokládáme v druhé polovině roku 2018,“ připomněl mluvčí chomutovského magistrátu Tomáš Branda. Náklady vyčíslilo město na 3,5 milionu.

Podle Brandy se prostor v budoucnu stane pomyslnou bránou do relaxační a odpočinkové zóny Gerstnerova nábřeží s návazností na říčku Chomutovku.

Také Chomutov už zmiňovanou dotaci čerpal, a to na zbourání bývalého hotelu u Kamencového jezera.

Naopak nevyužít státní peníze se rozhodli zastupitelé v Ústí nad Labem. Město loni za 400 tisíc korun koupilo zchátralé činžáky v ulici Na Nivách, které chce srovnat se zemí. Překážkou pro podání žádosti bylo podle vedení radnice to, že by pozemky po domech musely zůstat dalších 10 let zelenou plochou.

„Je to příklad toho, jak vláda vypisuje dotační tituly, které se vůbec nehodí pro naše město. Pokud nám chce pomoci, měla by se snažit vybudovat bytové domy a ne tam nechat louku, ze které bude za rok smetiště. Bude tedy lepší, abychom to celé realizovali sami a udělali tam to, co město bude chtít,“ sdělil náměstek primátorky Jiří Madar. Náklady na zbourání všech staveb v ulici jsou zhruba 100 milionů korun.