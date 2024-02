Kupříkladu o jednoho nepedagogického pracovníka by v horším případě přišli podle ředitele Martina Alinče na ústecké ZŠ Elišky Krásnohorské. „Museli bychom propustit uklízečku nebo ji platit z jiných prostředků. Ale v tom předběžném rozpočtu ještě není zahrnutá jídelna, družina a další, takže ještě čekáme na normativy z kraje. To bude nejdřív v březnu. V současnosti zatím nic nevíme a financujeme tak, jak to bylo nastavené,“ poznamenal.