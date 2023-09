Tomáš Hart je dle svých slov docela vytížený člověk. S kolegy pořádá akce všeho druhu, působí především v kultuře a vzdělávání. Někde mezi vší tou prací se k němu doneslo, že jeden z fanoušků jeho rapové kapely Central Gang, shodou okolností také Tomáš, je vážně nemocný. Však považte. Byl to zdravý 17letý kluk, který se těšil ze života a měl plno plánů na prázdniny s přítelkyní. Než mu do jeho života zasáhly neštovice. Po 14 dnech v umělém spánku se Tomáš probudil s amputovanýma nohama, nefunkčními ledvinami a rovněž prodělal operaci krku a hlavy. Dle lékařů přežil vlastní smrt.

Co jej vlastně inspirovalo k takovému úsilí pomoci člověku, kterého ani nezná? „No, nejprve mi došlo, že jsem plané neštovice nikdy neměl, což mě vyděsilo. K tomu všemu jsem se dozvěděl, že se tomu chlapci za půl roku stalo tolik dalších katastrof, doktoři mu dávali málo šancí, a nakonec je tu stále s námi. Považuji ho za bojovníka a jeho příběh za velmi silné osudové drama. Když si vzpomenu na rok 2014, kdy jsem zkrachoval a přišel o miliony korun, je to úplná prkotina ve srovnání s tím, co tenhle kluk prožil. Dvě nebo tři mrtvice, amputace, málem přišel o oko, ochrnulo mu rameno, zemřela mu babička. Když za ním přišel psychiatr, jen se ho zeptal, jestli nechce spáchat sebevraždu a zase odešel,“ pokračoval Hart.

Jelikož změna je život, mladíkovi navrhl, že si na sebe může vydělat, aby neměl deprese a neuzavřel se do sebe. „Když mu pořídíme notebook a naučí se programovat, může být programátor, co si opravdu na sebe vydělá. Třeba v Děčíně je firma, která zaměstnává handicapované programátory a se svými produkty udělala díru do světa. Prý má počítače rád, tak třeba to pomůže,“ dodal Ústečan s tím, že akce Aussig Showcase s výtěžkem pro Tomáše se koná v pátek 29. září v Národním domě. Informace jsou dostupné na facebooku.

Zábava s přesahem

„Na všech akcích, které pořádáme, ať už je to rap, sport, nebo něco výukového, vždy máme nějaký charitativní přesah. Mým vzorem je Kazma, který to tak má udělané úplně stejně. Chce nejen vydělávat, ale také nést nějakou společenskou odpovědnost. Podporujeme rozvoj studentů ve vyloučených lokalitách, zorganizovali jsme festiválek ve středních Čechách a podpořili chovnou stanici papoušků ara, v ústeckém Činoheráku jsme pořádali sbírku pro místní útulek pro zvířata v nouzi,“ přiblížil Tomáš Hart.

„Udělám takovou malou covidovou odbočku, během lockdownu jsem nemohl pořádat žádné akce. Řekl jsem si ale, že pořádat festival je skoro stejně jako zorganizovat nějaký jiný projekt. Připravili jsme jich několik, z nichž dodnes pokračuje Educator. Snažíme se inspirovat z dobré praxe a studentům nabízet nové metody a technologické novinky, užitečné k jejich seberozvoji,“ vysvětloval čtyřiatřicetiletý hudební producent z Ústí.

„Věnujeme se také posilování digitální gramotnosti. Česká společnost je v tomto směru nekompetentní napříč věkem a republikou. Tlačíme na lidi všude, kde to jde, dokonce i skrz hudbu a umělce. Aby apelovali na své fanoušky, že nemají opomíjet si na svých účtech zapnout dvojité ověření k přihlášení, aby nikomu neposkytovali své přihlašovací údaje a měli různá složitá hesla a další, co s tím souvisí. Kyberšikana na sociálních sítích, dezinformace, to jsou témata ve skutečnosti docela snadno komunikovatelná právě skrz tyhle lidi,“ pokračoval ve vysvětlování s tím, že buď jezdí po školách, případně studenti za nimi chodí sami a tým Tomáše Harta jim dává do rukou nástroje k samostudiu a dalšímu zdokonalování.

„Je to na nich, on to ve finále musí každý udělat sám. Je to mix metod osobního vzdělávání ze Skandinávie, Japonska a dalších zemí. Ale i tady je potřeba nést odpovědnost, když někdo studuje, má vedle sebe další kamarády, kterým by to měl předávat dál,“ zamyslel se.

