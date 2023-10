S dětmi a mládeží pracuji od svých šestnáct let, takže letos je to 47 let. Doufám, že ty tři roky ještě zvládnu. Ředitelem jsem letos 20 let a stále mám řadu nápadů, ale už se také ozývají neduhy. Prostě se občas musím podívat do rodného listu a pak je jasno. Jinak jsem takový nepsaný sběratel neplacených funkcí, takže například předsedu ochránců přírody v Krásné Lípě dělám od roku 1981. Předsedu KČT oblast Ústecký kraj od roku 2006. Nemá někdo zájem mě vystřídat v dobrovolných aktivitách?

Jak se ta práce za roky proměnila, jaká byla tehdy a jaká je nyní?

Začátky byly určitě fajn. Děti měly naše činnosti vždy rády a byly aktivní. Byly například týdny, kdy jsme měli akci v pátek, v soboru i v neděli – schůzka, výlet, brigáda v lese. Bylo to náročné, ale bavilo nás to. Dnes mají děti i mládež mnohem širší výběr aktivit a témata se hledají hůře, ale jinak v našem zařízení je výhoda, že si děti tohle volí dobrovolně a často samy, takže s nimi není velký problém. V minulosti byly vztahy v kolektivech pevnější a přátelštější, dnes se u dětí i mládeže objevuje více individualismu. Ale o dětech v našich kroužcích neřeknu nic špatného, protože se s nimi pracuje velmi dobře a nadšení jim nechybí. Určitě bych uvítal více zručnosti, ale to se dá při praktických pracích dohnat, třeba s dřevem a podobně. Možná by rodičům slušelo dát dětem méně věcí a také jim neodhazovat z cesty všechny drobné překážky.

Jaké kroužky táhly před dvaceti lety a jaké dnes?

Dříve byly kroužky více obecné (třeba co třída – to oddíl), i když v domech dětí a mládeže byla řada kroužků specifických. Dnes panuje velká specializace. Jen v oblasti tance je mnoho různých způsobů, ale platí to i o technice a dalších oblastech zájmového vzdělávání. Dříve například byla populární přírodověda a dnes už tolik netáhne. Bylo hodně turistických kroužků, především vodní turistiky, tato oblast už je za zenitem, ale třeba se znovu obnoví, snažíme se o to. Pohyb i pobyt v přírodě je pro zdravý rozvoj dětí a mládeže velmi důležitý.

Co vás k té práci přivedlo?

Asi výchova v rodině, vždy se u nás scházeli kamarádi ze sousedství, naše mamka výborně pekla a jejím dobrotám nikdo neodolal. Ve škole jsem měl od mateřské školy až po tu vysokou vynikající učitelky a učitele. Vždy pro mě byli příkladem. A také mě bavila turistika a ochrana přírody a měl jsem v sobě touhu to předávat. Navíc jsem jako malý byl vlčetem u skautů, a právě v šestnácti jsem vstoupil do Pionýra a pracoval jako instruktor s oddílem.

Vzpomínáte na nějaký velký úspěch, něco, co si rád připomínáte?

Pokud se nám v činnosti dařilo, vždy jsem to považoval za úspěch, ale například jsme měli mistry ČR v Partyzánském samopalu, mistry ČR v turisticko-branném závodu, mistry ČR v Indiánské stezce. Uskutečnili jsme řadu přechodů významných hor, například Tater, Retezatu v Rumunsku, bulharských hory, ale za úspěch považuji i vysázených minimálně sto tisíc stromů v okolí Krásné Lípy, nebo vysázený a plodící sad u terénní základny v Krásné Lípě. Ale co to je úspěch? Pro mě asi úplně obyčejné věci, například dobře zasazený strom nebo vyčištěná studánka, prostě žiju drobnými věcmi, které mi dělají radost.

A naopak, co berete jako prohru?

V oblasti práce s dětmi a mládeží asi to, že jsme nepostavili v kampusu UJEP Technologické centrum pro děti a mládež z prostředků ROP Severozápad. Ale zase pokud se něco úplně nepodařilo, nikdy jsem nelitoval, prostě jedu dál a snažím se dělat věci dobře a to, že se za posledních několik let významně rozšířila činnost našeho domu dětí a mládeže považuji za celoživotní práci a prohry nepočítám.

Kolik máte dnes kroužků a dětí, které jsou nejoblíbenější?

Máme více než tři stovky kroužků a přes 4,3 tisíce dětí a mládeže, jsme v ČR jedni z největších. Oblíbená je předškolní výchova, tanec a také aerobik. Ale každý si u nás to své oblíbené jistě najde.

Jak to bylo letos s tábory, které zopakujete, co připravujete na zimu a jaro, nebo třeba i příští léto?

Letos jsme uspořádali více než šedesát letních táborů pro několik tisíc účastníků. Sám jsem byl na třech, a na tom posledním zálesáckém v Severním v obci Lobendava s názvem Klondyk jsem zásoboval a vařil skoro pro osmdesát lidí dva týdny, bylo to fajn. Jinak již připravujeme aktivity na podzimní prázdniny. Na jaře míváme kolem deseti jarních táborů a léto bude jistě plné především příměstských táborů, které jsou velmi oblíbené.

Jaké připravujete novinky a co nového na Střekově, prý tam získáte další prostory?

Fond spravedlivé transformace připravuje tematickou výzvu, v níž bychom rádi uspěli. Jedná se o podporu řemesel. Ve spolupráci s vedením našeho města a s vedením obvodu Střekov jsme začali připravovat projekt na Řemeslné dílny Kameňák při DDM v Ústí nad Labem. Pokud bude projekt přijat, provedeme generální rekonstrukci vybydlené budovy bývalých jeslí.

Co se bude na Střekově dít, máte něco obdobného i jinde ve městě?

Rádi bychom budovu kompletně zrekonstruovali a vybavili ji moderními pomůckami, které umožní rozvoj řemeslných dovedností nejen dětí a mládeže, ale i dospělých a seniorů. Ve městě nic takového zatím není a my máme vzor ve Fajna dílna v Ostravě a rádi bychom se tam rozjeli podívat, jen musíme najít s našimi pedagogy vhodný termín.

Jaký je roční rozpočet DDM, na co je třeba shánět dotace a na co ne?

Naše zařízení hospodaří ročně se zhruba čtyřiceti miliony korun. Stát i město Ústí nad Labem se na této částce podílí zhruba polovinou prostředků. Druhou polovinu zčásti vybereme. Jedná se o platby za tábory a poplatky za kroužky, jsou ve srovnání s obdobnými městy relativně nízké. Snažíme se, aby byly kroužky přístupné i pro mladé, začínající rodiny nebo i pro matky samoživitelky a podobně. Další prostředky jsou určené na tábory a jiné akce a zase jsme cenově rozumní. Také se snažíme získávat prostředky prostřednictvím grantů. Například nyní pracujeme na šablonách, v nichž jsme obdrželi z tohoto programu přibližně sedm milionů korun na tři roky. Další projekty jsme podali v oblasti vzdělávání. Jsme zapojeni do projektu RUR (Region univerzitě, univerzita regionu), založeném na velmi dobré spolupráci s naší Univerzitou J. E. Purkyně. Těsně před podáním jsou dva granty v oblasti česko-saské spolupráce. Projekty se týkají především velkého osobnostního rozvoje. Například provozujeme technické kluby, kde naše vybavení za několik milionů korun umožňuje dětem, mládeži i dospělým získat velké technické znalosti.

Na závěr, čeho byste ještě chtěl dosáhnout?

Nikdy jsem si nekladl nějaké vysoké cíle. Raději dělám věci, které jsou potřeba, jsou smysluplné a užitečné. Takže pokud se mi podaří dotáhnout všechny připravené projekty, je to práce na asi čtyři až pětroků, pak můžu s klidem odejít do důchodu. Budu jistě spokojený, když k nám bude chodit tak velký počet zájemců do kroužků. Za to patří díky všem podporovatelům a také rodičům, kteří se o volný čas, a především o zájmové vzdělávání zajímají. To našim dětem, mládeži i dospělým přináší řadu znalostí a dovedností. Jsou to kompetence do života a často i do pracovního procesu. Takto investované peníze jsou jistě smysluplnou investicí. Často se řídím selským rozumem, který se dnes občas vytrácí. Totiž štěstí je v cestě, kterou absolvujeme. Mám totiž jednu vlastnost, že se umím radovat z obyčejných věcí, takže vše, co jsem dělal, jsem dělal rád, a většinou s velkým nadšením. Co si přát na závěr? Určitě trvalou podporu státu a města v oblasti zájmového vzdělávání a také zájem dětí, mládeže i rodičů a seniorů, který zatím zažíváme.

Zdroj: Martin Mudroch