Škola řediteli Šidákovi přirostla k srdci, proto těžce nese, že se pomalu rozpadá. Krajské zastupitelstvo zatím odmítlo na jeho opravu věnovat potřebné stovky milionů korun. Mimo školství se věnuje komunální politice ve Velkém Březně a relaxuje historickým šermem.

Dokáží vás ještě studenti nějak překvapit?

Určitě ano, i když jsem si zvykl na ledacos a málo věcí mě vyvede z míry. Na jedné straně i v dnešní době vidíte, že mají mladí srdce na pravém místě, na druhou stranu jsou bohužel mladí, kteří schválně ubližují lidem kolem sebe. Z toho mi je smutno. Prostě i ve světě teenagerů jsou jedinci milí i jedinci zlí.

Máte nějaký konkrétní příklad pro oba případy?

Zkusím zavzpomínat. Jako každý chlap jsem ješitný, tak mi dělá dobře, když dostanu pohled od bývalých žáků odkudkoliv ze světa s poděkováním za to, že se dokázali v životě prosadit díky tomu, co jsme je u nás naučili. Loni mě potěšila i krabička dobrých doutníků od maturantů, protože málokdo ve škole ví o téhle mé příležitostné vášni. Často jsem překvapen, jak mi žáci věří a přijdou se poradit o věcech, které neřeknou ani rodičům. Důvěra je důležitá. Na druhé straně mě hodně rozzlobilo, když se na Facebooku objevovaly ošklivé fotky, kterými se snažily žákyně zesměšnit spolužáky. Chuť ublížit tu byla velká. To se nedělá. No a v poslední době se rozšířil takový nešvar psaní stížností, že se netopí, že kuchařky nemají pokrývku na hlavě, že kvůli odpoledce nemůžou chodit na kroužky. Ale zlobit se na ně nemůžete, vždyť se chovají tak, jak jsme je to naučili my, dospělí.

S jakými potížemi se potýkáte, hodně se mluví o potřebě obrovské rekonstrukce školních budov?

Asi máte na mysli pracovní potíže. Vražedný je nárůst administrativy. Laik si ani nedovede představit, co neuvěřitelného dokážou vymyslet úředníci a co posvětí politici na ministerstvech a na krajích. Jen papírny ve Štětí, které každoročně zvyšují výrobu, z toho můžou mít radost. Když jsem začínal jako ředitel, měl jsem na technickou a administrativní agendu ekonomku, účetní a sekretářku. Stačilo to. Nyní k nim mám ještě mzdovou účetní, majetkovou účetní a referentku na veřejné zakázky. A věřte, že se kolegyně rozhodně nenudí. Co se děje poslední dva, tři roky už zdravý rozum nebere. Z dlouhodobého hlediska mě samozřejmě trápí stav školních budov, do nichž se nikdy neinvestovalo. Když jsme se slučovali (gymnázium a obě odborné školy), stali jsme se Páteřní školou Ústeckého kraje. To bylo podmínkou pro investice do školních budov, kdy dvě ze tří jsou staré přes 40 let a třetí 25 let. Kraj nechal zhotovit studii a nakonec i kompletní stavební dokumentaci pro rekonstrukci, bohužel další kroky prozatím zastavily předpokládané náklady na rekonstrukci. Věřte, nebo ne, tahle škola je pro mě srdeční záležitostí. Jinak bych se asi dnes živil jinak.

Co je nejakutnější problém?

Akutním problémem je právě personální krize ve školství. Učitelé chybí, zejména učitelé odborných předmětů, matematiky, fyziky nebo angličtiny. Ale problémem ve školství je i sehnat účetní nebo ekonomku, na něž se navalila neskutečná hromada administrativy při velice směšných platových podmínkách. A nás samozřejmě trápí stav školních budov. Musíme akutně měnit okna, opravovat vytápění a rozvody elektroinstalace nebo odpady. Jako ředitel jsem víc správce a údržbář školních budov, profesionální vyplňovač tabulek a dotazníků než pedagog. Proč to tak je? Protože naše společnost odsunula vzdělávání za hranici společenských priorit. Neúcta, s jakou se často stavíme ke školám, učitelům i vlastnímu vzdělávání a výchově, jen prohlubuje propast mezi námi a vyspělými společnostmi, třeba tolik opěvovanými skandinávskými.

