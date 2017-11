Ředitel Obchodní akademie Roman Jireš: Některé děti utíkají za prací

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Jedna z nejstarších škol v kraji se může pyšnit novým titulem. Obchodní akademie a jazyková škola v Pařížské ulici v Ústí získala první místo v soutěži Dobrá škola Ústeckého kraje. Odnáší si tak výhru 750 tisíc korun.

Ředitel Obchodní akademie a jazykové školy v Pařížské ulici Roman JirešFoto: Deník / Šujan Kristián

„Loni jsme byli druzí, letos v kategorii odborných škol první. Je to pro nás zpětná vazba, že naše vzdělávací úsilí je kvalitní a má smysl,“ říká v rozhovoru ředitel školy Roman Jireš.

Co stojí za vaším úspěchem?

Naši studenti jsou úspěšní v krajských i celorepublikových soutěžích, nabízíme netradiční vzdělávací kurzy, certifikace, jazykové zkoušky nebo státnice z psaní na stroji.

Už víte, co s uděláte s penězi ze soutěže?

Pořizujeme z toho pomůcky, které si z provozu nemůžeme dovolit. Koupíme běžky pro náš školní tým, literaturu, audio a videotechniku pro jazykáře a doplníme i IT techniku, která nám stárne. Peníze jsou pro nás důležité, protože ekonomické vzdělávání se přeci jen stále ještě nachází na okraji zájmu státu. Zkuste ovšem dnes sehnat kvalitní účetní! Budete mít stejný problém jako sehnat kvalitního elektrikáře nebo instalatéra.

Jací jsou mladí lidé, kteří se dnes hlásí ke studiu?

Naše škola má výhodu, že patří mezi výběrové. Děti, které sem jdou, jsou na úrovni gymnaziálního studia. V některých odvětvích, jako je například matematika, úroveň bohužel klesá. Není to ale chyba dětí, ale chyba systému a politiků. Děti totiž dělají pouze to, co musejí. A pokud jim politik řekne, neučte se matematiku, nebudete z ní maturovat, tak proč by se ji učily?

Co všechno podle vás kromě samotného zájmu ovlivňuje studentovy výsledky?

Studentovy ambice, rodina a celospolečenské změny, to vše má vliv. Někteří nezvládnou 18. rok věku. V dnešní době je velká poptávka po pracovní síle a v 18 letech, když se student osamostatní a začne chodit na brigádu, tak si řekne, že už mu vlastně stačí k životu to, co vydělává. To je nový fenomén, který před deseti lety nebyl. Přičichne si k penězům a odsune školu na druhou kolej. Tady pak záleží na tom, jak zafunguje rodina, jestli má na dospělého člověka vliv a řekne mu, co je priorita. Jestli vzdělání, nebo krátkodobý výdělek. Jakmile mi ale maminka řekne, že se dítě odstěhovalo, je mi jasné, že z 99 procent na naší škole dříve či později samo skončí.