Kolik dětí se nechalo otestovat v doprovodu rodičů?

Řekl bych, že jich bylo relativně dost. Z téměř dvou stovek žáků takových dvacet. Všechno to ale odsýpalo bez problémů. Děti vypadaly, že jsou v naprosté pohodě. Některé budily dokonce dojem, že se na to budou těšit. Akorát jeden chlapeček z toho byl na začátku trochu vyplašený, ale nakonec to prošel i on v klidu.

Hodně rodičů, se kterými jsem hovořil, tvrdili, že jejich děti nemají strach ani tak ze samotného procesu testování jako spíš z toho, že je někdo veřejně označí za „nečisté". Máte nějak zaručenou anonymitu výsledků?

Samozřejmě, do jisté míry lze výsledky oznámit diskrétně. Určitě je nepředčítáme dle příjmení před školáky, nastoupenými ve tvaru. Na druhou stranu, úplnou anonymitu ale skutečně zaručit nelze, při tom množství testovaných to ani není organizačně možné. Zatím nás to stejně trápit nemusí, neměli jsme žádného pozitivního. Nemyslím si ale, že by se zrovna tohohle děti bály. Nevšiml jsem si, že by bylo nějaké dítě z obav kvůli možnému pozitivnímu výsledku vystresované.

No a nějaké jiné potíže se tedy vyskytly?

Vlastně žádné. Děti byly úplně v pohodě, jak jsem říkal, nikdo se v podstatě vůbec ničeho nebál. Řekl bych, že to už vnímaly jako běžnou školní rutinu. Jako něco, co sice není naprosto normální, ale nelze se bez toho obejít.

Jak vypadal první školní den po měsících uzavření?

Pro nás jako pedagogy a školní personál to bylo dost hektické. Myslím ale, že jsme to zvládli díky dobré přípravě. Před šestou hodinou jsme na všechna testovací místa rozdali testovací sady, dezinfekci, pytle na použité testy a také záznamové archy o výsledcích testování. Stále ještě se staráme o děti rodičů, kteří pracují v IZS a prioritních oborech, ale již jen o ty, které jsou žáky naší školy. Tyto děti, jež mají v daném týdnu distanční výuku, se vzdělávají odděleně. Pro školáky, kteří se testovali v přítomnosti rodičů, jsme měli místo ve vstupní hale, další jsme testovali v družinách. Záznamové archy byly postupně doplňovány a před osmou hodinou předány do jednotlivých tříd, kde byli dotestováni zbylí žáci. Výuka pak už pokračovala zcela normálně od 8.15 hodin.

Jak budou vypadat další dny?

Úterý a středa budou určitě jednodušší. Ve čtvrtek nás testovací kolotoč čeká znovu. Teď ale už víme víc, pomohlo nám, že jsme byly školou, určenou pro děti rodičů z IZS, takže jsme měli tyhle záležitosti připravené a věděli co a jak. Když to ovšem shrnu, skutečně jedeme nadoraz. Snažíme se v distanční výuce dát dětem maximum, aby to všechno zvládly. Mají hodně výukových hodin online, protože se domníváme, že to rodičům i dětem usnadní život.