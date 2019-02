Ústí nad Labem, Praha /ROZHOVOR/ – Martin Šimáček, ředitel vládní Agentury pro sociální začleňování, nesouhlasí s uzavřením ústecké ubytovny.

Město by mělo vytvořit síť sociálních bytů. Mohlo by je využít v podobných případech, jako je uzavření ubytovny Čelakovského, nebo jako byl případ vystěhování nájemníků z nestabilního domu v ulici Beneše Lounského. To jsou slova Martina Šimáčka.

Společnost CPI už ve čtvrtek uzavře ubytovnu v Čelakovského ulici, jakým způsobem se může zapojit vládní Agentura do hledání řešení této krize?

Se společností CPI jsme se snažili vyjednat, aby ubytovnu dále využívala za podmínky, že neziskové organizace budou poskytovat sociální služby pro její nájemníky. Společnost CPI se však i přesto rozhodla ubytovnu uzavřít. Minimálně padesáti lidem tak hrozí, že se stanou bezdomovci. Vítáme aktivity neziskových organizací, které se snaží najít těmto lidem náhradní ubytování. To se však stále nedaří.de na město a podobná situace se bude opět opakovat.

V minulosti Agentura jednala s centrálním městským obvodem v Ústí, který má volný objekt v Předlicích, ale bylo by nutné do něj investovat, jak toto jednání pokročilo, pokročilo-li vůbec?

V Předlicích se nachází budova bývalé služebny městské policie. Ta by podle našeho názoru byla vhodným objektem pro poskytnutí krizového bydlení. Městská část Ústí město ji však pro tento účel není ochotna samostatně upravit a otevřít, přestože je budova ve velmi solidním stavu.

Jaké pro tyto případy vidíte řešení?

Řešením podle mého názoru je, aby město vytvořilo v Ústí dostatečnou síť krizového bydlení, která by tvořila alternativu i konkurenci často předražovaným ubytovnám. Do zřízení tohoto systému se musí zapojit nejen magistrát, ale i městské části. V této síti nepůjde o laciné rozdávání obecních bytů, ale o propracovaný systém, který zachytí kohokoliv, kdo se ocitne v bytové krizi, a pomůže mu postavit se na nohy a pokusit se vrátit do běžného bydlení.

To by ale předpokládalo poměrně dost vysoké náklady a hodně bytů, nemyslíte?

V takovém systému nemusí být stovky bytů, ale mělo by jít aspoň o řádově desítky na území celého města. Do systému se mohou zapojit také soukromníci, podobně to funguje například v Litvínově nebo Chebu. Právě takový systém můžeme se zkušenostmi ze jmenovaných měst pomoci v Ústí nad Labem zřídit i pomoci k získání financí na jeho zajištění.

Už jste o tom s městem někdy jednali?

Tento systém je také součástí plánu sociálního začleňování, který jsme pomáhali městu připravit a který v tuto chvíli projednávají vybrané komise rady města.

Takže, co by město mělo podle vás začít dělat?

Ústí nad Labem by se totiž mělo již dnes začít připravovat na podobné situace jako je tato. Riziko uzavření stavebním odborem totiž hrozí i dalším předlickým domům. Některé z nich jsou obývané lidmi a je možné, že majitel opět odmítne zajistit nájemníkům bydlení. Povinnost postarat se o své obyvatele přejde na město a podobná situace se bude opět opakovat.