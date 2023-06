Policie zahájila trestní stíhání šéfky ústeckého Heliasu Drahomíry Brožové kvůli dotacím, které organizace dostala v uplynulých letech. O nekalostech v hospodaření denního stacionáře pro klienty s poruchou autistického spektra v uplynulých měsících opakovaně reportoval investigativec Jan Tuna.

Ve své poslední reportáži (níže v článku) k této věci, zveřejněné v pondělí večer na kanálu YouTube, přišel Jan Tuna s tím, že Drahomíru Brožovou starší obvinili. Ve věci Tuna figuruje i jako svědek, jak vyplynulo z reportáže. „Vyšetřovat to začala policie na základě našeho oznámení a reportáží,“ komentoval Tuna Ústeckému deníku.

O zatím neprokázaných nekalostech Tuna vysílal především na základě svědectví bývalých zaměstnanců organizace. Informoval o údajném neprůhledném nakládání s dotacemi vedením organizace a o jejich zneužívání ve vlastní prospěch ředitelkou Heliasu. Ale i její dcerou, která v organizaci také pracuje. Šlo zejména o údajné zneužívání elektroaut pro osobní účely.

Policie aktuální stíhání potvrdila. „Zahájili jsme trestní stíhání osmapadesátileté ženy pro trestný čin dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie ve stádiu pokusu,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová s tím, že v případě uznání viny hrozí obviněné trest odnětí svobody až do výše osmi let.

Brožová dříve pochybení odmítla jako „drbárnu“. Ani dnes to nechtěla komentovat. „Jsem domluvená s právníkem, že k tomu dáme vyjádření,“ uvedla s tím, že neví, kdy bude toto vyjádření k dispozici. Dříve hovořila i o vlastních právních krocích vůči Tunovi kvůli nařčením v jeho reportážích. „O tom pořád uvažujeme. Ale protože se to všechno táhne, musíme čekat. Až to bude vyřešené, teprve pak na to zareagujeme. A už se to snad blíží,“ řekla v úterý Brožová Deníku.

Několik poskytovatelů dotací ústecké sociální organizaci provedlo na základě dřívějších Tunových zjištění v Heliasu kontroly. Dvě byly podle prozatímního zjištění Deníku v pořádku. „Poskytnuté finanční prostředky za rok 2022 byly využity v souladu s uzavřenou smlouvou a Dotačním programem města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2022,“ potvrdila Romana Macová z ústeckého magistrátu.

Další kontrolu podnikl Ústecký kraj. „Na základě podnětu pana Tuny provedl krajský úřad kontrolu hospodaření v organizaci, respektive kontrolu poskytnutých prostředků v rámci dotace na sociální služby,“ sdělila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková s tím, že kontrola byla bez zjištění. „Pan Tuna byl o výsledku informován s tím, že pokud má nějaké další podněty, ať se obrátí na policii,“ doplnila Fraňková.

Na vyjádření dalšího poskytovatele dotace Heliasu, ministerstva pro místní rozvoj, redakce zatím čeká.

