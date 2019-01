Ústí nad Labem - Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí ukončení funkčního období ředitelky Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem Jany Linhartové.

Krajský úřad Ústeckého kraje. | Foto: DENÍK/Martin Klimeš

Spolupráce by vypršela na konci letošního ledna. Současně ale radní jmenovali Janu Linhartovou do funkce ředitelky na dobu neurčitou, a to s účinností od 1. února 2019.

(tp)