Ústí n. L. - O automatech hlasovalo jen 18 procent ústeckých voličů. Drtivá většina chce herny zrušit. Aktivisté se pokusí zákaz prosadit vyhláškou.

Referendum o hazardu v číslech. | Foto: Deník

Referendum o zákazu hazardu v Ústí nad Labem je neplatné. Hlasovat o dalším osudu automatů ve městě přišlo 13 417 lidí, což je jen 18 procent oprávněných voličů. K tomu, aby bylo závazné, je potřeba pětatřicetiprocentní účast. Potvrdil to předseda městské volební komise a zároveň jeden z iniciátorů referenda Václav Pištora. Pro nulovou toleranci se vyslovilo 93 procent lidí.

„Jsou to vysoká čísla a pro nás závazná. Velký argument pro to, abychom hned na prvním jednání zastupitelstva za PRO!Ústí předložili vyhlášku, která by herny ve městě zakázala," nastínil další postup Václav Pištora.

Stávající vyhláška, která v Ústí nad Labem platí od roku 2007, povoluje ve městě provoz automatů a videoterminálů na více než stovce míst. Za loňský rok město podle dat z ministerstva financí vydělalo na hazardu přes 70 milionů korun. Peníze si mezi sebou rozdělují magistrát a městské obvody. Třetinu z nich podle memoranda Sdružení měst a obcí ČR se sportovci ČOV mají využívat na podporu sportu a kultury. Je to ale na jejich uvážení.

Na druhou stranu se v ústeckých hernách za stejné období „protočila" takřka miliarda korun a neutráceli ji turisté, ale místní sociálně slabí a nezaměstnaní občané. I když výjimky samozřejmě existují. Tihle lidé si peníze na hazard, když ne ze sociálních dávek, opatřují pochybnou, vesměs kriminální činností. Provoz heren také ruší okolí.

Schované místnosti

Sociologové Daniel Kroupa a Zdeněk Zbořil se shodli, že selhali voliči. Herny občanům vadí, ale změnit to v referendu přišlo málo z nich. Jenže řada Ústečanů si stěžovala, že místnosti pro referenda byly v některých případech jen velmi těžko dostupné. Nejvíce kritizovali situaci na ZŠ Mírová, kde byla místnost pro referendum ve druhém patře. „Starší lidé, pohybově omezení a invalidé, se tam dostanou jen obtížně," nadával v ZŠ Mírová na Severní Terase jeden z voličů. A pak další o konání referenda ani nevěděli. „Město Ústí nad Labem z centrální úrovně nevyvinulo žádnou aktivitu na propagaci referenda. To, že se referendum koná, se voliči nedozvěděli z prezentace města na internetu, ani z městského rozhlasu," řekl Pištora.

Rozhodl soud

Referendum o zákazu hazardu vyhlásil v Ústí na termín komunálních voleb krajský soud. Město se kvůli tomuto rozsudku obrátilo na Nejvyšší správní soud s kasační stížností. Magistrát ho kvůli údajně nedostatečnému počtu podpisů pod peticí považuje za víceméně nelegitimní. Ústecká radnice místo toho zpracovala návrh vyhlášky, která by měla hazard ve městě zakázat. Zastupitelé ji ale na zářijovém zasedání neschvalovali. Uložili pouze tajemníkovi magistrátu, aby zpracoval analýzu dopadu nulové tolerance na rozpočet města a obvodů.