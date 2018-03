Regionální obec Slováků žijících v Ústí nad Labem vede amatérská spisovatelka

Ústí nad Labem /FOTOGALERIE/ - Již čtvrtým rokem funguje v krajském městě Regionální obec Slováků žijících v Ústí nad Labem.

"Řadu let jsem pracovala v knihovně, když jsem šla do důchodu, bratr mi doporučil, abych založila v Ústí nad Labem nějakou aktivní skupinu seniorů. Věděla jsem z dřívější doby, že v České republice je několik Regionálních obcí Slováků, nejbližší byla v Teplicích. Momentálně jich je patnáct, v roce 2014 vznikla ta naše. Na soupisce mám dnes třicet lidí různého věku, nejstarší jsou manželé Lukáčovi. Bude jim letos osmdesát a seznámili se tady na severu. Paní Helena pracovala v Povrlech jako jeřábnice, narodila se v Nitře. Její manžel přijel do Ústí nad Labem z Prešova a dlouhá léta pracoval jako montér v podniku Strojobal. Každý má svůj příběh, nás spojuje slovenština, životní optimismus a důchodový věk," tvrdí zakladatelka Janka Nedvídková.

Nedávno se s Regionální obcí Slováků žijících v Ústí nad Labem spojili senioři z Trmic a byla to moc povedená akce. Občerstvení si připravili sami, každý přinesl něco dobrého z vlastních zásob, byla to taková burza laskomin. Skvělá byla mramorová bábovka paní Jany, přímo luxusní byl dort, tvarohové řezy a jednohubky.

Jediným společným bodem programu byl křest knihy Janky Nedvídkové, která nesla název Recepty lenivej ženy. Došlo i na šampaňské, květiny, dojemné gratulace a dokumentaci.

"Je to má prvotina, tak trochu vzpomínka na maminku, která byla skvělá kuchařka. Nejsou tam pouze slovenské pochutiny, ale i nápady přátel z okolí. Hlavním tématem je jednoduchost. Všechny recepty jsem osobně vyzkoušela a připravuji už druhý díl. Ten bude věnován pomazánkám," prozradila amatérská spisovatelka.