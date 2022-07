Kdo tentokrát přijal pozvání na sochařskou dovolenou do Řehlovic?

(smích) Trefil jste se přesně, pro nás je to skutečně nádherných několik dní pod otevřeným nebem. Většina je ze skupiny Lavy, sedm mladých umělců přijelo z Německa. Možná, že vás překvapí, že mužů je méně než žen. Již tradičně tu máme několik akademických sochařů, kteří zde vystupují jako poradci, lektoři, znalci kamenné filosofie. Tentokrát je to Petr Fridrich, František Bálek a Petr Šťastný. Jejich díla zná nejen naše republika.