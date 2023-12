V Ústí stále platí třetí stupeň povodňové aktivity, hladina Labe už však postupně klesá. Nejvíce dosahovala ve čtvrtek 28. prosince odpoledne 652 centimetrů, v pátek 29. prosince v osm ráno měla zhruba o 30 centimetrů méně.

Labe v Ústí klesá, část Přístavní ulice je ale stále zavřená. Snímek byl pořízen 27. prosince 2023 dopoledne. | Foto: Deník/Martin Košťál

Labe dosahovalo nejvíce od čtvrteční 15. hodiny přibližně do 19 hodin. Tou dobou kulminovalo a přes noc jeho hladina poměrně výrazně klesla. Pokles Labe na běžný stav by měl trvat pět až sedm dní. Klesnout by měla pod třetí stupeň povodňové aktivity v noci na sobotu 30. prosince. Aktuální stav hladiny Labe je možné sledovat ZDE.

V Ústí nad Labem je kvůli vodě stále uzavřena část Přístavní ulice a to v úseku mezi železničním a Benešovým mostem. Řidiči jedoucí z Lovosic do Děčína (i opačně) musí tento kousek zavřené silnice objet přes centrum města. Proč je protipovodňová vana zatopená? Kdo za to může? Čtěte ZDE

Ústečanům ožily hrůzné vzpomínky. Povodeň v novém tisíciletí řádila několikrát