Investice za dohromady přibližně 459 milionů korun čekají město příští rok. Přičemž příprava některých je v plném proudu a další naopak zdržuje čekání na přidělení dotace. Mezi nejdůležitější patří opravy silnic v havarijním stavu, modernizace škol, případně jejich rekonstrukce, pokud na to město dostane dotaci. Aktuálně Ústí dokončilo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce Mezní ulice nebo finišuje s přestavbou bývalé ubytovny v Krásném Březně na dům se smíšeným bydlením.

Seznam investic obsahuje i nákup rolby pro zimní stadion, rozšíření veřejného osvětlení, auta pro domovy seniorů, vklady do fondu pro záchranu zoologické zahrady a vybudování dohledového centra pro ústecký městský kamerový systém. Některé „profláknuté“ silnice se ale určitě příští rok kompletní rekonstrukce nedočkají. Například Žukovova na Střekově. Na druhou stranu je hotová minimálně projektová dokumentace a během tohoto volebního období by podle financí měla rekonstrukce Žukovovky konečně začít.

Podle radního pro investice a rozvoj Pavla Tošovského (nez.) budou rekonstrukce komunikací pokračovat ulicí Výstupní. „Máme málo peněz. Přednost proto mají ty, co jsou skutečně v havarijním stavu. Často skloňovaná Žukovova na Střekově ve skutečnosti v havarijním stavu ještě není. Nepropadá se, nepraská. Má pouze zvlněnou vozovku a nepohodlně se po ní jezdí. Projekt na ni bychom ale chtěli dodělat určitě v tomto volebním období,“ poznamenal.

Veřejnou zakázku na 1. etapu rekonstrukce Mezní ulice získala společnost MI Roads s nabídkovou cenou lehce přesahující čtrnáct milionů korun bez DPH. Zájem o zakázku mělo devět firem. „Mezní je páteřní komunikace sídliště Severní Terasa s provozem trolejbusů a autobusů. Práce se nyní týkají úseku Větrná až Maková včetně rekonstrukce vozovky, odvodňovacích prvků, veřejného osvětlení, přilehlých chodníků, výměny svodidel a zastávek v Mírové, kde vznikne vpravo zastávkový záliv, vlevo zátková zastávka. Práce budou prováděny za provozu na polovinách vozovky s využitím mobilních semaforů,“ upřesnila ústecká mluvčí Romana Macová.

Ačkoli tedy řidiči ze Severní Terasy mohou být spokojeni, ti ze Střekova prý mají důvod k mračení. Na místní řidiče totiž každá zmínka, že Žukovova ulice není v havarijním stavu, působí jako červená na býka. „Ubezpečuji všechny, že každodenní jízda nahoru a dolů po téhle silnici uvede podvozek auta do havarijního stavu během čtvrt roku, bez ohledu na značku. Rekonstrukci slibují už přes deset let a taková opravená silnice rozhodně vypadá jinak, a to platí i o Novoveské,“ rozzlobil se Střekovan, který se představil jako Milan.

Komplikace s vlastníky

Rekonstrukci Novoveské podle radního Tošovského zkomplikovali vlastníci pozemků okolo, kteří nechtěli prodat či pronajmout malé kousky svých parcel, pro rekonstrukci potřebné. Město tak prý může na silnici pouze provádět jen lokální opravy. „Vyvlastnit to nelze, jelikož místní komunikace není liniovou stavbou ve smyslu zákona, město je zatím bezmocné,“ pokrčil rameny s tím, že k další poměrně důležité dostavbě se město blíží prý i v ulici Na Spálence. „Poslední etapa je na dobré cestě,“ informoval.

V plánu má město pokračovat rekonstrukcemi ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova, mostku v Ryjicích, rozšířením veřejného osvětlení podél silnic i chodníků a prodloužením chodníku ve Svádově. Investice do majetku města tak dosahují podle Tošovského zhruba 172 milionů korun. Do této kolonky rozpočtu patří ještě třeba rekonstrukce služebny městské policie v ulici Na Nivách, která bude obsahovat nové dohledové centrum pro kamerový systém s operačním střediskem.

Strážníci na ni ostatně čekají jako na smilování. Jak vylíčil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný, budova služebny byla v havarijním stavu. „Strážníci konečně získají pro práci kulturní prostředí. Praskaly zdi, výměníkovka dosloužila, plášť opadával a další. Byla tedy potřeba celková rekonstrukce. Vznikne tu také moderní operační středisko, které se sem přesune. Jelikož bude mít velký prostor, operační bude moci sledovat obraz ze všech kamer kamerového systému. Původní už nevyhovuje, zkonstruován byl pro čtyřiadvacet kamer. Dnes se počet blíží ke dvěma stovkám, příští rok v listopadu bude hotovo,“ řekl.

Dalších asi 38 milionů pokrývají dílčí opravy a modernizace na zimním stadionu a nákup zmiňovaných aut a rolby na led pro hokejisty a další. Poslední jsou rozvojové investice za přibližně 123 milionů korun. Zde se skrývá přestavba Čelakovského, modernizace učeben, běžecký ovál a další. Školy Mírová, Pod Vodojemem, Vojnovičova také potřebují masivní investice, potýkají se s vypadávajícími okny, potřebují zateplení či opravy střech. Právě v tomto případě město čeká na dotace a zdá se, že oprava nezačne příští rok. K dalším investicím patří bezpečné přechody v ulici Sociální péče, na tom se bude podílet i Ústecký kraj. V neposlední řadě město počítá s dvaceti miliony do fondu na záchranu zoo.