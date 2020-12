Dlouho ji vlastnila stejná firma jako OD Labe, tedy 7. obchodní společnost. Ta ji předala bezplatně městu Ústí nad Labem. To teď zvažuje, co s ní dál. Jednou z možností bylo udělat z ní fontánu, jak to původně autor v roce 1974 zamýšlel. Její přestavbu ovšem zastavil covid-19, alespoň tedy podle slov městského vedení.

Chátrání mrzí snad všechny, kteří kolem chodí. Například Ústečanka Michaela Baštová se tu scházela v mládí s kamarádkami, odtud chodívaly do cukrárny a restaurace na střeše Labe. „Mám to s tou medúzou spojené. Je to fakt ostuda, v jakém je stavu. Patřila k ústeckým unikátům a teď je z ní troska. Já a moje kamarádky jsme si tu dávaly rande, scházely jsme se tu na nákupy, byl to takový orientační bod jako v Praze sv. Václav na Václaváku,“ vzpomínala.

Město ještě za minulého vedení dalo příkaz k přípravě projektu na rekonstrukci. „Měla z toho vytékat voda do takového ochozu. Souběžně s tím jsme chtěli rekonstruovat chodníky a záhony, Labe mělo provést izolace a město povrchy. Jak je to daleko, to vám ale už nepovím,“ poznamenal bývalý náměstek primátorky Pavel Dufek (UFO).

Jak ale vysvětlil „rozvojový“ náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), plán rozhodně neusnul. Jen ho zatím město odsunulo do zásobníku projektů kvůli ekonomickým dopadům koronavirové pandemie. „Máme tu potřebnější věci, třeba opravy silnic. Ale v podstatě bychom tu plastiku udělali novou, protože tato už je rozpadlá, spojili bychom ji s fontánou, revitalizovali vhodně okolí. Projekt už je hotový a máme na něj platné stavební povolení,“ uvedl s tím, že předpoklad nákladů dle dokumentace činí zhruba deset milionů korun.

Vodě kolem uměleckého díla ale provozovatel obchodního domu příliš nefandí. „Hovořilo se o soutěži na vodotrysk, měli jsme už nějaké prvotní setkání s investorem, tedy městem a projektanty. Jenže to není moc šťastné. Máme pod tím kotelnu. Od té chvíle, co jsou nad našimi suterény záhony, do nich začalo zatékat. Jsou to nosné prvky budovy, které musíme sanovat, strop kotelny je teď staticky narušený,“ poznamenal ředitel obchodního domu Petr Chmátal.

Oprava by ale podle městské opozice, například zastupitele a historika Martina Krska (PRO! Ústí), plastice prospěla i z hlediska zvažovaného připsání sousedního obchodního domu na seznam kulturních památek. „Jsem rád, že tu vůbec ještě je, před lety jsme ji zachraňovali před likvidací. Dosáhli jsme toho, že obchodní dům dílo předal do majetku města. Sice nevypadá reprezentativně, ale zatím stav není kritický. Impulsem k opravě by mohlo být prohlášení Labe za památku. Kronychova plastika by pak z logiky historické svázanosti také měla spadat pod památkovou ochranu,“ dodal.