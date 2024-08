Skladník NEPŘETRŽITÝ PROVOZ - 12h/směna (m,ž) Náplň práce: * manipulace s VZV * příjem dodávek a kontrola rolí papíru, potvrzování dokladů * expedice materiálu dle objednávkových listů * zásobování provozu (zajištění dostatku materiálu do výroby) * dodržování provozních předpisů * dodržování BOZP a PO * udržování čistoty na pracovišti Požadujeme: * průkaz a praxe na VZV výhodou * chuť pracovat * logické myšlení * spolehlivost * pečlivost * pracovitost * zodpovědný přístup k práci * ochotu učit se novým věcem * ochotu pracovat na 12 hod směnách Nabízíme: * nástup možný DLE DOMLUVY * práce na HPP na dobu určitou s následným prodloužením na dobu neurčitou * stravenky v hodnotě 220 Kč / směna * náborový bonus * příspěvek na volný čas 2.000 Kč ročně * příspěvek na životní/penzijní připojištění * odměny za životní a pracovní jubilea * v průměru 15,5 dne dovolené * možnost zvýhodněného telefonního tarifu * nepřetržitý provoz (12-hod.směny) * zázemí stabilní společnosti (výplata vždy do 12. v následujícím měsíci) * dobrou dopravní dostupnost do zaměstnání Kontakt: e-mailem 25 000 Kč

Detail nabízené práce