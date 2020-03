Chodníky a silnice v Ústí nad Labem letos čeká údržba za více než 57,7 milionu korun. Městská kasa počítá například s velkoplošnými opravami za celkem 17 milionů v ulicích Resslova, Revoluční, Malátova na Bukově, Rooseveltova, Plynárenská. Podobně dojde na chodníky v Londýnské, Za Válcovnou či na nejvíce kritizovaný chodník v Pařížské ulici, ale třeba i na parkoviště v Meruňkové, které je podle místních lidí v zoufalém stavu. Většina prací začne na jaře, v rozsáhlejších úsecích se bude pokračovat až do prázdnin.

Jak vysvětlila městská mluvčí Romana Macová, celkem 14,7 milionu doputuje i na opravy mostů. „Podepsali jsme smlouvu k opravě předpolí lávky na železničním mostě v ulici Střekovské nábřeží za dva miliony. Stejnou částku máme připravenou na předpolí lávky na druhém břehu v Pražské ulici. Souběžně s tím Správa železnic opravuje na lávce betonové konstrukce,“ přiblížila Macová a dodala, že zbývajících 10,7 milionu spolkne antikorozní nátěr Mariánského mostu.

Naopak oprav se letos opět nedočká desítky let zanedbávaná Žukovova ulice na Střekově. To kritizuje zdejší starosta Petr Vinš.

Žukovova ulice je podle Vinše v naprosto zoufalém stavu po celé své délce, nejen kolem areálu bývalé Setuzy. „Byl bych radši, kdyby magistrát v Novoveské opravil jen ten nejkritičtější úsek, kde sjíždí svah, a radši nechal alespoň provizorně opravit povrch v Žukovovce, aby to vydrželo alespoň do doby, než sežene peníze na její kompletní rekonstrukci,“ poznamenal starosta Vinš.

Podle náměstka ústeckého primátora Pavla Tošovského ale Novoveskou ulici také nečeká kompletní rekonstrukce po celé délce, ani na okály. „Pokud vím, během roku se budou opravovat jen ty nejkritičtější úseky,“ řekl. Místní lidé z toho příliš nadšení nejsou. „To nejsou jen ujíždějící svahy, ale i zatáčky, za které není vidět, protože tu v minulých letech vyrostly vysoké podpůrné zdi. Chtělo by to zrcadla. Ta silnice je úzká. Když někdo pomaleji zareaguje, bouračka je tady,“ zmínil jeden z nich.

Ústecký magistrát spravuje 201 kilometrů chodníků a 380 kilometrů silnic. K tomu patří budovy, signalizace, mostky, opěrné zdi. Dohromady jde o majetek za čtyři miliardy korun. Podle odhadů se investiční dluh na jejich obnovu pohybuje mezi 800 miliony a jednou miliardou korun.

Silnice a chodníky - Rekonstrukce 2020



Silnice:

Revoluční ulice, 1,25 milionu bez DPH, od 1. května do 30. června. Rooseveltova s předpokládanou hodnotou 5,9 milionu, od 1. května do 30. června. Malátova, 2,9 milionu, termín nestanoven, práce navazují na Park Míru.

Chodníky:

Londýnská, 499,6 tisíce, od 1. května do 30. června. Za Válcovnou, 449,4 tisíce, od 1. dubna do 31. května. Pařížská, 5,9 milionu, první polovina roku, a další.