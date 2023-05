O tom, jak špatné to se silnicí je, hovořil například řidič Radoslav Bárta, který tudy jezdí dvakrát denně do práce. „Občas mám pocit, že dnem karoserie hobluju silnici. Dole v Krásňáku musíte fakt pomaličku, jsou tam vlny jak na moři. Prostě tankodrom. Upřímně, já nechápu, jak po tom vůbec ještě může někdo jezdit. Zajímalo by mě, jak dlouho to bude rozkopané. No a Neštěmická, to je druhý adept na opravu, tam je to taky naprostá hrůza. Škoda slov,“ stěžoval si.

Podle ústeckého primátora Petra Nedvědického budou jízdní pruhy dokonce rozšířené, stejně jako oba chodníky oddělené od silnice pásem zeleně. „Bude zabezpečen příchod a vjezd do zoologické zahrady, zřízeny pruhy pro cyklisty, budou rekonstruovány zastávky a vybudováno trolejové trakční vedení,“ přiblížil.

Jak vysvětlila městská mluvčí Romana Macová, rekonstrukce se týká i zastávek MHD Stříbrníky, Kmochova, Zoologická zahrada, Osamělá a Dvojdomí. „Délka opravovaného úseku přesahuje dva kilometry. Některé zastávky, konkrétně Zoologická zahrada a Osamělá, bude potřeba přesunout, a co se zálivů pro autobusy týká, dočkají se rozšíření. Součástí stavby je i rekonstrukce odvodnění, veřejného osvětlení a úpravy zeleně. Budou opraveny asfaltové vrstvy vozovky a s kompletní rekonstrukcí chodníků budou upraveny i plochy pro pěší a cyklisty. Nově také přibudou přechody pro chodce a místa pro přecházení,“ upřesnila.

Ústecký radní Pavel Tošovský, který má na starosti městský majetek, uvedl, že by práce měly začít měsíc po ukončení výběrového řízení. „Samozřejmě musí uběhnout lhůta na případné odvolání a podání námitky, poté bude následovat podpis smlouvy. Během léta by práce mohly začít. Dokončeny budou někdy v polovině přespříštího roku,“ informoval.

Výstupní ovšem není jediná silnice, která by potřebovala rekonstrukci. Konkrétně o situaci v Krásném Březně hovořila neštěmická starostka Yveta Tomková. „Konečně začne rekonstrukce, bylo to velmi zapotřebí. Už v roce 2017 jsme jako zastupitelé schvalovali urgentní opravy silnice ve Výstupní ulici, která je v havarijním stavu. Zdržela se ale příprava dokumentace, policie ji vrátila s požadavkem na doplnění. Sice to bude hotové až napřesrok, ale zaplať pánbůh za to. Není to jediná silnice, která by potřebovala důkladnou rekonstrukci. Další na řadě by mohla být například Drážďanská, ale tam bude potřeba udělat geologický průzkum. Počítám, že to bude trvat takové dva roky, ale snad to také dobře dopadne,“ dodala.