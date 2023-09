Rekonstrukce Výstupní začíná. Víme, jaká omezení nyní Krásné Březno čekají

Jiří Škoda editor

Půl roku má trvat kompletní přestavba ústecké ulice Výstupní, která spojuje Krásné Březno a Dobětice. Stavba bude rozdělena do tří etap, první začíná v pondělí 2. října a hotová by měla být do konce roku. Ovlivní provoz MHD i osobní dopravy.

Havarijní stav Výstupní a Neštěmické ulice v Krásném Březně. | Video: Janni Vorlíček