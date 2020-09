/Z ARCHIVU DENÍKU/ Na archivních fotografiích Ústeckého deníku si můžete připomenout, jak v roce 2011 vítali nového světového rekordmana, Ústečana Miroslava Orose.

Miroslav Oros, světový rekord v letu motorovým padákem, 2011 | Foto: Deník/Karel Pech

Po návratu z projektu XCzech, při kterém na motorovém padáku uletěl 9132 kilometrů za 89 dní, ho na ústeckém letišti vítala padesátka blízkých a fanoušků.

„Míru jsme podporovali a věřili mu, je to kamarád. Byl jsem při jeho cestě víc nervózní než při mistrovství světa v hokeji,“ smál se Ústečan David Müller. „Nevěřila jsem, že odjede na devadesát dnů, myslela jsme, že je to nerealizovatelné. Strach jsem ale moc neměla, protože vím, že by nešel do něčeho nebezpečného,“ vyprávěla po Oroseově příletu jeho manželka Markéta.