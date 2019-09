Zastupitelé totiž na svém pondělním zasedání na materiálu o investicích, který jim ke schválení připravila městská rada, nenechali nit suchou. Nelíbilo se jim například, že v něm není napsáno, kolik budou jednotlivé stavební akce stát.

Náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), který bod předkládal k projednání, nakonec materiál stáhl. „Vyjma dětského hřiště v něm bylo vše, co centrální obvod navrhoval. Hřiště už v Předlicích je. Chtěli jsme, aby si zastupitelé vybrali, co chtějí, a na to bychom pak nechali zpracovat kvalifikovaný odhad ceny,“ vysvětlil s tím, že v této podobě ho už předkládat nebude.

Pozemky v Předlicích prodalo město společnosti Centropol. Opoziční zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí) přišel s myšlenkou, že peníze utržené v Předlicích by město mělo do této čtvrti vrátit. Poukázal, že peníze z prodeje leží na magistrátním účtu dva roky. „Nikdo na zasedání neřekl, že seznam je jen hrubý nástřel a povedeme první kolo diskuse, co z něj vybrat. Peníze už jsme mohli dávno proinvestovat,“ prohlásil.

Náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO) ovšem připomněla, že v Předlicích už město investovalo dost, například do odstranění obrovité skládky z vnitrobloku Sklářské ulice nebo stržení zdevastované ulice Na Nivách.

Nechybová je prý bytostně přesvědčená, že by město původní, dva roky staré rozhodnutí zastupitelů, že peníze z prodeje pozemků půjdou právě do Předlic, mělo revokovat. „Je to sice hodně peněz, ale když se dělá velkoplošná rekonstrukce silnice, tak to zas tak moc není. Napadli nás jako minulé vedení, že jsme dva roky nic nedělali. Chtěli jsme například vykupovat domy a demolovat je, ale to nám tehdejší zastupitelé neschválili,“ připomněla.

Seznam možných předlických investic připravili komunální politici z hnutí PRO! Ústí. Podíleli se na něm zastupitel centrálního obvodu Karel Punčochář a zastupitel města Karel Karika. Ten především kritizoval, že v předloženém návrhu není všechno, co městu navrhli.

„Byl to jen takový výpis. V každém případě revokovat usnesení mohou jen zastupitelé, a to se zatím nestalo. Domluvil jsem se s radní a poslankyní Evou Fialovou, aby to znovu předložila v městské radě,“ reagoval Karika.

Nadšený ovšem ze seznamu navrhovaných investic nebyl ani ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO). „Myslím, že pamětní deska Jaroslava Foglara, který tu žil dva roky, když mu bylo pět let, není příliš smysluplná,“ dodal na zasedání zastupitelů.