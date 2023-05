Na kole šlape až do Indie, zastavil se v Ústí. Zachraňme půdu, burcuje po cestě

/FOTO, VIDEO/ Na kole dorazil do Ústí v uplynulých dnech Holanďan Rens Goede. 31letý zahradník, kuchař, vegetarián a vyznavač meditace je na cestě z Anglie do Indie. V nohou má za měsíc a půl prvních pár tisíc kilometrů z celkových třiceti. Do Indie chce dorazit do dvou let. „Cítil jsem, že to, co děláme, není v souladu s přírodou. S tím, co od nás chce,“ vysvětluje Rens motiv k osvětové cestě.

Těžký náklad s sebou Holanďan vozí až do Indie | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Dlouhou cestou Holanďan propaguje myšlenky environmentálního hnutí Zachraňme půdu. Podrobněji to vysvětluje Ústečanka Blanka Bennourová, u které Rens přespal – a s nímž ji pojí stejná meditační praxe. „Náš duchovní vůdce Sadhguru rozjel rozsáhlou kampaň, která upozorňuje, že nám degraduje půda. A to ve velkém rozsahu, v podstatě je už její polovina mrtvá,“ popisuje paní Blanka. Celosvětové akce, upozorňující na degradaci půdy, běží už přes třicet let. „Ale pořád se nic skutečného neděje. OSN má všechny možné summity, vždycky se dohodnou, že něco udělají příští rok. A rok od roku je situace horší a horší. A to všude, nejen v rozvojových zemích, ale i v Evropě. Půda tu umírá mimo jiné proto, že v zemědělství používáme těžké stroje a pesticidy,“ upozorňuje žena. Bez humusu se kvalitní půda neobejde. Vyrobte si vlastní z banánů i slepičince Neřešená situace může mít podle stoupenců Sadhgurua katastrofické důsledky. Jako nedostatek jídla, vody, biodiverzity, ale i masovou migraci a válečné konflikty. Kopce okolo jsou neuvěřitelně krásné, říká Holanďan o Ústí Rensovi na cestě poskytují přístřeší dobrodinci. Jako právě paní Blanka, která v Ústí pracuje coby účetní v jedné korporátní firmě. Ne vždycky se ale Holanďanovi podaří u někoho přespat. Proto s sebou vozí stan a spacák. V březnu v Anglii bylo spaní venku hodně nepříjemné. „Byl jsem na nohou od pěti od rána, byla zima, větrno a pršelo,“ líčí Rens. V Německu zažil zase těžký defekt kola, aniž by následující desítky kilometrů narazil na servis. Jak by mohl vypadat ústecký přístav? Studenti architektury navrhl jeho podobu V brašnách na kole má oblečení, jídlo, nářadí, věci na jógu nebo laptop. Všechno dohromady má možná třicet kilo. V Česku stráví týden. V Ústí z toho dva dny. „Z těch částí, co jsem zatím viděl, je to tu OK,“ dělí se třicátník o první dojmy z průmyslového města. „A kopce okolo jsou neuvěřitelně krásné,“ dodává Holanďan. Ten teď pokračuje přes Prahu, Kutnou horu a Brno na Slovensko. Jeho cestu můžete finančně podpořit tady.

