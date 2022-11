Zavřené dveře a zatemněno. Na takový obrázek narazí každý, kdo by vyrazil na oběd či večeři nebo prostě jen na pivko do jedné z nejznámějších střekovských restaurací. Nabídka Hospůdky U Lípy dokonce zmizela i z katalogů mobilních aplikací pro rozvoz jídel. V městském obvodu i mimo něj se okamžitě rozšířila informace, že to její šéf Vlastimil Žáček „položil“. Prý jednoduše nezvládl těžké výpadky příjmů během pandemie covid-19.

Už před říjnovým zavřením se šířila informace, že hospoda mele z posledního a už "to" nebude dlouho trvat. Leccos tomu prý naznačovalo. Nejviditelnější změnou bylo, že odsud zmizela dlouholetá mužská obsluha, kterou nahradila mladá děvčata. Nefunguje ani oblíbený rozvoz jídel pro závodní kuchyni. Sám Žáček ale tvrdí, že to je všechno jinak.

Případného trvalého zavření místní lidé docela litují. Třeba Střekovan, který se představil jako Jaroslav. „To je škoda, pokud zavřel. Vypadá to tak, je tam zabedněno a tma. Pivo měl dobré, z tanku a nefiltrované, velký výběr jídel. Měl jsem rád tu starosvětskou atmosféru, i to, že se tu snažili navázat na tradici z 19. století. Někde jsem dokonce četl, že měl největší výběr jídel na jídelním lístku ve střední Evropě a restaurace se díky tomu dostala do Guinessovy knihy rekordů,“ líčil.

Během času oběda tu bývalo vždy plno a bylo lepší si vyřídit rezervaci. Restaurace dodržovala svatomartinské svátky s vínem či speciálním pivem a husou, Velikonoce a Vánoce, Zelené čtvrtky se zeleným pivem a podobně. „Samozřejmě, že občas někdo napsal kritiku nebo nenávistný příspěvek na internet, ale většinou to byly nesmysly nebo závist. Co já vím, nikdo mě nikdy neobral, ani mi neuvařili špatně. Já byl spokojený, ačkoliv jsem chodil i jinam. Na Střekově bývala pizzerie, lékárny a podobně, ale teď skoro nic. Vsadím se, že pokud to někdo koupí, vznikne tu další podprůměrná asijská nudlárna nebo kebabárna,“ povzdechl si Jaroslav.

Výdej jídla s sebou v Hospůdce U Lípy na Střekově během proticovidových opatření v dubnu 2020.Zdroj: Vilém Maruš

Pověsti o tom, že „Lipka“ zavřela a zkrachovala, přiživuje i fakt, že je restauratér Vlastimil Žáček, který podnik vybudoval od nuly, zapsán v insolvenci. „Bývala to klasická čtvrtá cenová skupina, v té době považovaná hlavně za romskou hospodu, nepříliš bezpečnou. Celou jsem ji přestavěl. Což je přesně to, co provádíme i nyní, a proto je zavřeno. Rekonstruujeme. Otevřeme v lepším případě buď na konci listopadu, nebo začátkem prosince. Chceme stihnout letošní Vánoce,“ vysvětloval.

Co se insolvence týká, poznamenal, že to je pravda. „Společnost Spolza, která restauraci provozuje, má problémy a já jí dělal ručitele. Takže jsem do insolvence musel a věřitelé se přihlásili pouze podmínečně. Pověsti, že jsem na dně, se objevují už dlouho. Už někdy před rokem jsem slyšel, že mě covid zničil a prý končím. To je rozhodně nesmysl,“ odmítl všechny, podle něj prý nepodložené spekulace.

V každém případě Střekov podle mnohých jeho obyvatel pomalu co do společenského a komunitního života umírá a mění se v obří noclehárnu. Zmizela odsud spousta obchodů a společenských míst.

„Klíčové je, aby na Střekově vzniklo nákupní centrum, to přitáhne lidi i do těch hospod a restaurací. Třeba lékárny už nikdo nedá jinam než tam, jelikož to není rentabilní. Příští týden máme jednání s investorem. Docela by mě mrzelo, kdyby Lípa zavřela, k našemu obvodu patří, má dlouholetou tradici. Udivilo mě, že se hospoda nevyplácí, na dolním Střekově není zase tolik podniků. Už dlouho se ale mluví o tom, že ji majitel prodal,“ dodal zdejší starosta Pavel Peterka.