Zážitek pravidelného hosta Stodoly Horňáka nemile překvapil. S jídlem prý jinak byli spokojeni a i ceny jsou podle něj na danou lokalitu odpovídající. Proto prý nenechali spropitné, jelikož ho už měli zaúčtované. „Můj zážitek z hospůdky jsem mohl řešit i se šéfem či s Českou obchodní inspekcí (ČOI). Osobně jsem sem chodil pravidelně, jen mě zarazilo chování a vtipné vysvětlení, proč ceny nesouhlasí. Holt bylo poznat, že jednáme se zaměstnancem,“ povzdechl si v korespondenci s redaktorem Deníku.

Na Facebooku měl jeho příběh velkou odezvu. Zareagoval na něj například uživatel, který se podepisuje jako Lukáš Puc. „Vůbec bych se s nima nebavil a nezaplatil bych jim to. Dal bych jim to, co mají v jídeláku a nazdar,“ rozepsal se v diskusi. Souhlasí s ním i další Ústečané, kteří připomněli, že v jídelním lístku musí být zapsané aktuální ceny a odkazovali na ČOI, aby to nezdárnému personálu restaurace „vysvětlila“.

Podle inspekce skutečně musí ze zákona cena na účtence souhlasit s cenami v jídelním lístku. Pokud tomu tak není, měl by se zákazník ozvat a na rozpor personál upozornit. Stejně tak může oslovit ČOI. Inspektoři poté vyrazí na kontrolu. Pokud zjistí, že je něco v nepořádku, mohou udělit pokutu. Vždy samozřejmě záleží na okolnostech a posouzení. Záleží na tom, jestli se prohřešek opakuje, nebo je to poprvé, zda ho dělá velká firma, nebo malý živnostník. „Na místě mohou udělit pokutu až deset tisíc korun, proti tomu není odvolání. Pokud případ skončí ve správním řízení, zákon umožňuje udělit až milion korun,“ přiblížil mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Vedení restaurace celá záležitost nebyla příjemná. „Byla to chyba servírky. Vysvětlil jsem jí to, upozornil, že musí mít aktuální ceny i na jídelním lístku. Nezakrývali jsme, že se to stalo, a tomu pánovi jsme se omluvili, nebylo třeba zbytečných konfliktů. Už jsme chyby opravili a v jídelním lístku jsou ceny správně," řekl provozovatel restaurace Michal Marko. „Bohužel jsem skutečně musel zdražit, protože zdražili i dodavatelé, pivovar, obchody s potravinami. Zároveň rušíme minutkovou kuchyni a zůstane jenom závodka, čili hotovky a jenom do 15. hodin,“ dodal.

Přístup servírky se ovšem nelíbí ani ostatním restauratérům. Například Vlastimil Žáček, který vede Hospůdku U lípy na Střekově, poznamenal, že majitele Stodoly lituje, protože mu to může na dlouho pokazit jinak neposkvrněnou pověst. „Tady vidíte, s jakým materiálem občas pracujeme. Jestliže něco nařídil a ona to neudělala, tak to je špatně. Samozřejmě bych to nezapomenul ohodnotit v pohyblivé služce mzdy, v nějakých těch odměnách. Ale stává se to občas i ve velkoobchodech a řetězcích nebo marketech. Tam taky mají cenovku a na kase pak vidíte něco jiného. Jsme jenom lidi, ale stávat by se to určitě nemělo,“ uzavřel.