Střekov – Ústí raději zaplatí půlmilionové odstupné, než by dalo miliony za projekt, co se mu nelíbí.

Studie střekovského nábřeží. | Foto: Archív města.

Ústečtí radní definitivně odpískali revitalizaci Střekovského nábřeží. Ta je pozastavena od prosince. Slibují nový projekt a firmě Swietelsky stavební, která tuto městskou zakázku vyhrála ve výběrovém řízení, raději zaplatí zhruba půlmilionové odstupné.

Přijatelných 555 tisíc

Informaci potvrdila ústecká tisková mluvčí Romana Macová. „Dohodnuté odstupné ve výši 555 tisíc korun je pro město s ohledem na původní výši investice za 12,7 milionu přijatelné," sdělila mluvčí Macová.

Výhrady k revitalizaci ostatně měla i střekovská radnice. Místostarosta Jiří Němeček, sám architekt, kritizoval například příliš velkou tribunu pro 130 lidí, rampy, barevné plochy a další.

„Naše výhrady se týkají zhruba poloviny stavebních objektů za zhruba 7 milionů korun," poznamenal nedávno Jiří Němeček.

Ústí tak podle Macové zastavilo zbytečnou investici, proti které protestovali i lidé ze Střekova a která ani neřešila rozšíření protipovodňových opatření. Ta současná, tedy mobilní stěna, totiž zastaví jen dvacetiletou vodu.

Totální nesmysl a ústecký sajrajt

Místní lidé ukončení projektu uvítali. Ale nijak nadšení tím nejsou. „Měli to zamítnout rovnou, a město by nemuselo úplně zbytečně platit půl milionu korun odstupného. Ten, kdo o přijetí zakázky rozhodoval, už tehdy musel vědět, že to je totální nesmysl," myslí si například Jaroslava Faiglová.

Střekovské nábřeží, které je oblíbeným místem procházek tisíců Ústečanů chce město řešit nově a koncepčně. Peníze, které na projektu ušetřilo, se prý radní chystají využít tam, kde budou nejvíce potřeba.

Úplnému zastavení revitalizace tleská i renomovaný ústecký architekt Matěj Páral. „Domnívám se, že je opravdu moc dobře, že město nakonec tuhle nepovedenou revitalizaci stoplo. Původně to byl dobrý nápad, teď by tam ale akorát vyrostl nějaký další ústecký sajrajt," poznamenal.

Připraví studii proveditelnosti

Co se protipovodňových opatření týká, potvrdil zdejší starosta Miroslav Štráchal, že o tom už jednali s Povodím Labe.

„Na stavbu samotnou mají zdroj financování, to by nemusel být takový problém. Ale je na obcích, aby nechali zpracovat studii proveditelnosti," vysvětlil Štráchal s tím, že ji připravit nechají.

Podmínkou rozšíření protipovodňových opatření totiž je, že konečná cena za jejich výstavbu nesmí překročit výši škod, napáchaných povodní v území, které by měla tato opatření chránit.