Revoluce v cestovních dokladech. Expresní pas bude opět do 24 hodin

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v25 210 Kč

Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti Odborný rada v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele (SM 761). Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25210 kč, mzda max. 37890 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Mírové náměstí č.p. 3097/37, Ústí nad Labem., Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR (SM 761) v oboru služby:45. Elektronické komunikace a poštovní služby s místem výkonu služby: Ústí nad Labem. , Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 13. platové třídy . , S ohledem na povahu činnosti Českého telekomunikačního úřadu se nestanovuje na služební místo způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy., Hlavní popis činnosti: a) Celostátní koordinace a metodické usměrňování elektronických komunikací včetně ochrany zájmů spotřebitele v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. b) Vyřizování a evidence podání (stížností) spotřebitelů v elektronických komunikacích a poštovních službách. c) Vedení správních a přestupkových řízení, ukládání pokut a povinností nepeněžitého plnění. d) Spolupráce s ostatními orgány státní správy., Žadatel musí splňovat základní předpoklady pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast,v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR podle § 25 zákona, tj.: a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody , o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona], b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona], c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona], d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona], e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studiu [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]., V souladu se služebním předpisem je dále požadováno: ukončený magisterský studijní program v oboru právo., Kontakt: https://www.ctu.cz/vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-odborneho-rady-v-odboru-pro-severoceskou-oblast-v-oddeleni-17. Pracoviště: Český telekomunikační úřad - provozovna mírové nám., Mírové náměstí, č.p. 3097, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Luboš Mračko, +420 475 309 300.