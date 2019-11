Na konci října se otevřel v Klášterci nad Ohří za přítomnosti zástupců města i známých tváří nový hudební klub. Nese název Disidente a jak jeho majitel říká, žádná náhoda to není. S prezidentem Václavem Havlem a disidenty se zná osobně. „Moje rodina pochází z Krkonoš a má chalupu, která přímo sousedí s Hrádečkem manželů Havlových,“ vypráví František Kučera. „Jako dítě jsem si chodil hrát s dětmi disidentů, i když tehdy jsem to tak nevnímal. Pro mě byl Václav Havel strejda Vašek, který jezdí mercedesem, a teta Olga nám dávala žvýkačky z Tuzexu,“ vzpomíná na dětství Kučera.

Kontakt s prezidentským párem neztratil ani v dospělosti. „Naše rodina měla tradici, že každý rok jsme chodili k Havlovým trhat švestky. Když jsem byl už dospělý, požádal jsem Václava Havla o to, aby mi vytvořil nápis s tím slavným srdíčkem, které vymyslela Marta Kubišová a on ho umisťoval pod svůj podpis,“ pokračuje majitel klubu.

Václav Havel pak pro něj vytvořil autentickou grafiku. „Leželo mi to celá léta ve stole. Nakonec ale přišla doba, kdy nám revoluci připomínají už asi akorát estébáci ve vládě,“ poznamenává Kučera. Požádal proto kláštereckého umělce Karla Melouna, aby mu vykoval velkou desku na vstupní dveře klubu. Deska s nápisem je vsazená do mříží, které jsou kopií vězeňského katru.

„Je to symbol. Za katrem v každém režimu na čas skončí ti, kteří nechtějí jít s davem, nechtějí držet hubu a krok. A ta doba se nám pomalu vrací. Třeba se tu začnou scházet disidenti dnešní doby,“ doplňuje František Kučera.

Výrobci cílí na chuťové buňky

Ať už je žene podobná myšlenka, národní cítění nebo jen cit pro marketing, výročí svými produkty připomínají i různí výrobci. V supermarketech i v menších obecních jednotách Coop je možné zakoupit třeba Sametovou šunku. „Uvedli to jako novinku. Myslela jsem si, že to je nějak extra jemně nakrájená uzenina. Byla vynikající, ale nepřišla mi ničím zvláštní. Až později mi došlo, že se to asi vztahuje k revoluci a ne k vlastnostem,“ usmívá se Kamila Skalická z Vysoké Pece.

Zákaznice se nemýlila. Šunku vyrábí uzenářská společnost Váhala. Kromě připomínky revoluce má šunka ještě jeden úkol. Podporuje zlínský Klub H+Z, který se věnuje odkazu legendárních cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. „Firma Váhala přispívá od 1. června tohoto roku na konkrétní projekty Klubu H+Z částkou 1,50 koruny z každého prodaného kilogramu Sametové šunky,“ uvádí uzenářská společnost.

Kdyby vám po libové šunce chybělo něco ostřejšího, můžete sáhnout po rumu. Společnost Stock Plzeň-Božkov na trh uvedla limitovanou edici známého rumu s plachetnicí. Teď do hrdel zákazníků vplouvá s plachtami v barvě trikolory. V některých domácnostech chybět nemůže. „Oblíbili jsme si edici k výročí republiky, tak teď kupujeme i ten v národních barvách. Jinou chuť nerozeznáváme, ale pro tu legraci a národní cítění mi to připadá docela zábavné,“ uzavírá Michal Růžek z Mostu.