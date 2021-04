Velká díra do země, provizorní oplocení, hluk a prach překvapují lidi mířící na Střížovický vrch v Ústí nad Labem. Jsou rozezleni, že se po letech klidu staví přesně tam, kde to zarazili vlivnému podnikateli. Deník zjišťoval, kdo za tím stojí a jak se mu podařilo vymoct povolení.

„Má to být velký rodinný dům,“ říkají přes plot lidé ze sousedství, kteří ještě pamatují deset let starou petici proti záměrům podnikatele Radko Vrbíka. I současná stavba podle nich ukousne až moc velký kus přírody. Když už, mohlo by tady prý být víc domků než jeden velký. Ale na protesty je už pozdě, krčí rameny, ostatně nebyli ani účastníky řízení. Podobného názoru je starousedlík ze sousedství, který je na podobné dotazy zvyklý. „Kdo jde kolem, zlobí se, co tu bude. Dělám si srandu, že Kaufland,“ směje se.

Muž něco pamatuje. Líčí, že na místě rozjíždějící se stavby bývala rokle. Když před 40 lety bourali starou zástavbu v ulici Fučíkova, zavezli ji sutí. A postavili zde hřišťátko, nad kterým se v zimě sáňkovalo. Místní plácek po desetiletí svépomocí udržovali. Do té doby, než pozemek v roce 2006 koupil Vrbík a o pár let později na něm mohl i stavět. Pro starousedlíka věc skončila už tehdy. „Pokud by to město neprodalo, dalo se tu udělat krásné hřiště,“ sní muž.

Stavba se příliš nelíbí ústecké zastupitelce Karolíně Žákovské (PRO! Ústí). „Věc má dvě roviny,“ říká po prostudování dokumentů, které jí poskytli z magistrátu. „První je, jestli je možné na pozemku stavět vzhledem k územnímu plánu. A to, zdá se, bohužel je,“ shrnuje Žákovská to, co nakonec potvrdí i David Daduč z iniciativy Stop tunelům.

„Ústí přijalo nový územní plán v roce 2011. My brojili proti řadě věcí, jedna z nich se týkala této plochy,“ vzpomíná aktivista. Vrbíkovy plány na stavbu domu tehdy padly s tím, že podle Daduče jde reálně o veřejné prostranství.

Teď mu není úplně jasné, jak se stavbu rodinného domu podařilo protlačit novému majiteli pozemku. „Magistrát nejspíš přihlédl k tomu, že se pozemek podle nového územního plánu už vyskytuje v zastavěném a tedy i dál zastavitelném území,“ uvažuje aktivista s tím, že to chápe formálně, ale ne principiálně. „Podstatou věci bylo přece ochránit veřejné prostranství. A to se už po pár letech vzdalo,“ vadí Dadučovi.

Žákovská pokračuje druhou rovinou problému. „Majitel pozemku požádal o změnu stavby před dokončením a z malého bungalovu udělal dům o téměř 800 metrech čtverečních. Celkově zastaví přes 2 tisíce metrů čtverečních, tedy téměř polovinu plochy dotčených pozemků. Měla jsem za to, že změna před dokončením se používá, když se rozhodnete přistavět navíc třeba balkón,“ překvapuje zastupitelku.

Podle právníka Petra Boudy z kanceláře Frank Bold Advokáti ale zákon žádná zvláštní omezení rozsahu změn staveb před dokončením neurčuje. Městský soud v Praze v jednom judikátu rozhodl jen to, že i po změně musí jít o jednu a tutéž stavbu. „Tento limit je při přestavbě bungalovu na rodinný dům patrně dodržen. V obou případech se jedná o stavby sloužící k bydlení,“ konstatuje Bouda.

Za kontroverzní stavbou stojí asi 40letý podnikatel Petr Krejčí. S úmyslem postavit si na Klíši menší dům před několika lety koupil od města zahrádky, které sousedily s tehdy ještě Vrbíkovou parcelou. Po investici zjistil úřednické chyby v zaměření na hranici získaných parcel a pozemků sousedů. Začal s nimi vyjednávat o nápravě a zároveň se optal Vrbíka, jestli by mu neodprodal část jeho pozemku, což by mu stavbu zjednodušilo. Nakonec ho koupil celý, i když prý žil ještě v domnění, že tu stavět nejde. Po prozkoumání územní dokumentace zjistil opak.

Podnikatel si to vysvětluje tím, že magistrát sice po občanských protestech pozemek jako stavební vyňal z územního plánu. Vrbík se ale odvolával, nadřazený krajský úřad mu dal za pravdu, a město pak parcelu do plánu jako stavební vrátilo. To už tu ale Vrbík dům nechtěl. Když to Krejčí zjistil, opustil původní plán a šel si na větším pozemku prakticky za novou stavbou. Její spornou změnu před dokončením ale podnikatel chápe prakticky jako zcela nové územně-stavební řízení s vyjádřeními všech povinných orgánů, které mu také uložily sérii podmínek, jak má dům vypadat. „Na bývalém pozemku pana Vrbíka bude pouze přibližně polovina našeho domu, zatímco ta druhá bude stát na bývalých pozemcích města, taktéž určených k zástavbě a s tímto záměrem prodávaných,“ upřesňuje Krejčí.

Proč centrální městský obvod před lety Krejčímu pozemky prodal, si místostarosta Karel Karika podle svých slov přesně nepamatuje. Tehdy ještě Vrbíkova parcela sousedila s přilehlým dětským hřištěm a on prý hlavně chtěl, aby plánovaný dům stál dál od něj, čemuž Krejčí vyhověl. „Mým zájmem bylo, aby to dětské hřiště nebylo zastíněné tím domem,“ vzpomíná Karika.

Vedle stávajícího veřejného dětského hřiště vznikne podle podnikatele na jeho pozemku prostorné multifunkční hřiště s dalšími prostory. „Bude ho spravovat zapsaný spolek, využije ho pro pořádání sportovních a kulturních akcí, zejména pro děti. V plánu je účastnit se akcí typu Zažít město jinak, Ukliďme Česko a podobně,“ tvrdí Krejčí.