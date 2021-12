Každý den Marek Nocar usedá za volant autobusové linky číslo 2. V dešti, sněhu, v horku i dusnu, přesně podle jízdního řádu. Usmívá se, je ochotný. Mladý muž, řidič ústecké MHD, se v profesi šoféra našel, zamiloval si ji, lidi vozí moc rád. Spokojení jsou s ním i jeho pravidelní cestující, oblíbili si ho a teď, na Mikuláše, ho za jeho chování také obdarovali. „Dojalo mě to k slzám, zahřálo u srdce,“ přiznává řidič.

„Každý den jezdím svou přidělenou linku 2. A ráno v 6.44 se mnou jezdí jedna paní učitelka z předlické školy. I dnes jsem jí vezl a na zastávce, než vystoupila, mi předala balíček. Jelikož jsem cíťa, tak jsem si jeho rozbalení nechal až na doma. A jsem rád, že jsem to udělal. Nevím, jak bych vysvětloval lidem, že brečím, bylo by to asi trochu trapné. Velmi jí děkuji za tak pěkný dárek,“ usmívá se Nocar. „Moc si vážím toho, že mám tak úžasné cestující a že se mnou jezdí rádi,“ dodává.

Dvanáctka se vrací na Střekov. Jezdit bude jednou denně

Dostal sladkosti, ovoce, vtipný dopis se zažitými řidičskými prohřešky, hlavně ho ale dárek potěšil. Prezent Nocara dojal k slzám ještě z jednoho důvodu. „Balíček obsahoval mikulášskou nadílku, kterou jsem naposledy dostal v dětském domově, od té doby ne. Takže asi víte, proč ty slzy. Moc, moc děkuji Mikuláši,“ vysvětluje. V dětském domově, když mu bylo osmnáct, také od dopravního podniku dostal poukaz na řidičský průkaz na osobní automobil. Ve třiadvaceti se rozhodl, že firmě oplatí její dárek. Dal se do služeb dopravního podniku.

Jako šofér autobusu ústecké MHD vozí cestující třetím rokem. Profesi si zamiloval. „Chtěl jsem dělat řidiče autobusu už jako malý kluk. Tu práci zbožňuji. Vždycky jsem to chtěl dělat. Je pro mě až moc krásné, že se můj sen stal skutečností,“ odpovídá na otázku, jak je možné, že se na cestující tak často usmívá a je až nad rámec povinností ochotný.

OBRAZEM: Proměny Střížovického vrchu během roku 2021. Sníh i krásně zeleno

A jaké je to podle něj být v současné hektické době řidičem MHD? Když je řada cestujících nervózních, někdy nepříjemných? A i někteří řidiči se nechovají, jak by měli. „Každý přece víme, že někdo tu práci dělá rád, od srdce, a někdo to jde jen odřídit. Já ji neskutečně miluji,“ vyznává se. „A jaké to je být řidičem? No určitě je to práce, kterou musí vykonávat člověk, který ji vykonávat chce, protože pak vlastně chodíte do práce s úsměvem a i na té silnici si tolik nezanadáváte,“ líčí Nocar.

„No a chování některých lidí? Jak se to vezme. Záleží asi na každém, jak se kdo v daný den vyspí. Ale konkrétně na mojí lince a daném kurzu jsou neskutečně příjemní a slušní lidé. A já si jich moc vážím,“ tvrdí obdarovaný řidič.

Nečekanou mikulášskou nadílku si podle svých slov užil. „Bylo to krásné ráno, neskutečně mě to dojalo. Nepopsatelné pocity. Neskutečně mě to dojalo, protože v dnešní době už moc dobra není. Tekly slzy jak z pobavení z vtipného dopisu, tak i ze zahřátí u srdce,“ vzpomíná mladý řidič z Ústí nad Labem. „A určitě bych chtěl ještě jednou mockrát poděkovat paní, která mě obdarovala. Protože v téhle covidové době se opravdu už tolik vzácných a hodných lidí nevidí. Opravdu mě tím moc potěšila a i pobavila,“ říká Marek Nocar předtím, než se opět vydá na svou pravidelnou linku.