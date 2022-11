Řidič Pavel Kaleja jel jako obvykle svou linku číslo 15. O víkendu na začátku listopadu to byla poslední jízda toho dne, pomalu se blížil k zastávce u habrovické školy. Během chvilky se ale z běžné jízdy stalo drama. Na silnici tam totiž ležela zakrvácená žena, měla zdravotní potíže. Šofér ústecké městské hromadné dopravy ale nezaváhal a 82letou seniorku zachránil.

Bylo krátce před 17. hodinou, když Pavel Kaleja řídil jako vždy na lince 15 z Vaňova do Strážek. „Bylo to poslední kolo. Jel jsem pomalu k habrovické škole, měl jsem podle řádu čas. Když jsem se přibližoval k zastávce, viděl jsem najednou, že tam něco je na zemi. Nejdříve jsem si zdálky myslel, že je to nějaké zvíře nebo nějaké věci. Ale když jsem přijel blíž, viděl jsem paní, jak tam ležela. Hned jsem zastavil a běžel tam,“ popisuje událost šofér ústecké MHD.

Roztomilá klubíčka jsou mláďata gepardů štíhlých. Ústecká zoo slaví

Žena měla zdravotní potíže, navíc hodně krvácela. „Paní se nemohla sama zvednout, tak jsem jí zezadu zvedal. Přitom jsem si všiml, že je všude krev. Měla ji na rukou, ale hlavně na obličeji. Měla celý obličej od krve a nateklý, byly vidět různé rány. Byla hodně pomlácená,“ pokračuje Pavel Kaleja.

Řidič, který autobusem jezdí sedmým rokem, hned vzal seniorku do autobusu. „Tam jsem ji ošetřil, poskytl základní pomoc a zavolal záchranku. Občas padala do bezvědomí, tak jsem se snažil na ni co nejvíce mluvit, aby byla pořád při vědomí. Pak už naštěstí přijela záchranka a převzali si ji,“ dodal.

Žena měla mít potíže s tlakem, udělalo se jí špatně, při chůzi upadla a „skutálela“ se z nedalekého kopečka až na silnici před zastávkou. Při tom se pomlátila, utržila několik ošklivých ran v obličeji, které krvácely.

Primátor Nedvědický: Že si opozice nepřečetla program hnutí ANO, je její problém

Se seniorkou se řidič zná, vozí ji téměř každý den autobusem. „Už jsme se s paní viděli, děkovala mi,“ říká skromně Pavel Kaleja. Poděkoval mu také jeho zaměstnavatel Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Za jeho chování ho ocenila výkonná ředitelka společnosti Simona Mohacsi.

„Bylo to samozřejmé. Takovou pomoc by měl zvládnout každý. Jsem rád, že jsem mohl pomoci,“ dodává řidič MHD.