/VIDEO/ Honička jako z nějakého akčního filmu se nedávno odehrála na Ústecku. 45letý řidič se snažil ujet chlumeckým policistům do kopců směr Petrovice, na tachometru měl i 140 km/h. Osudnou se mu stala mírná levotočivá zatáčka, kterou nezvládl projet a skončil i se svou oktávkou na poli. Ujel ještě 300 metrů a zůstal stát.

Řidič s oktávkou ujížděl policistům. Skončil na poli, nadýchal přes dvě promile. | Foto: Fotorepo: PČR

Z auta ho policisté vytáhli pomocí donucovacích prostředků. To, že byl opilý, asi nepřekvapí. „U řidiče byla provedena dechová zkouška, která byla pozitivní, a to s výsledkem 2,36 promile. Zadržený muž byl eskortován na policejní služebnu,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová a dodala: „V současné době čelí podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.“ Hříšníkovi hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Zdroj: Youtube