Řidičák jim usnadní vstup do budoucí práce

Předlice - Udělat radost mladým lidem a usnadnit jim start do profesního života se rozhodli v dopravním podniku. Do tombol maturitních plesů a různých soutěží věnovali studentům šeky do kurzu na řidičský průkaz skupiny B.

Podpořit studenty do profesního života se rozhodli v dopravním podniku. | Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Jednou z obdarovaných studentek byla Michaela Šrámková z Gymnázia Jateční. „Poukaz jsem vyhrála v soutěži o královnu našeho plesu. Jsem moc ráda. Řidičský průkaz na osobní auto je dnes nutností," řekla Šrámková. František Chlada z dopravního podniku doplnil, že cílem věnovat poukazy do různých soutěží je ukázat Ústečanům, že společnost nejen provozuje hromadnou dopravu po městě, ale má i další služby.

Autor: Petr Sochůrek