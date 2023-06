Když se tu procházíte a děláte si fotky, jedni se na vás dívají s podezřením a druzí naopak doufají, že obrázky odsud něco změní. Když s vámi promluví, buď se nechtějí představit, nebo prosí o udržení anonymity. „Přišel jsem do Čech ze Slovenska, žiju tu padesát let. Nejdřív jsem nastoupil do továrny v Sokolově, pak jsem pracoval v Ústí. Koupil jsem si dům v Předlicích, ale nakonec jsem to prodal, protože tam Romové dělali strašný nepořádek a hluk. Utekl jsem sem, ale rozhlédněte se. Je to ještě horší a nezmění se to. Všude štěnice, drogy, kravál, nepořádek lítá z oken, dokonce i ledničku házeli pomalu z posledního patra,“ popisoval jeden ze zdejších seniorů a rukou ukazoval, kde bydlí slušní lidé. Pak s nechutí namířil ukazováček na tři široké paneláky uprostřed sídliště. „Sem se nastěhovali lidi z Matiční a z jiných ghett. Tady se nic nezlepší, už se toho nedožiju. Přitom by se tu dalo tak krásně žít,“ posteskl si.