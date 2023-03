„Poctivé jídlo, žádná kejda. Pamatuji se na tenhle slogan z letáčků, když Lípa začínala s rozvozem obědů. To nabízeli za 55 korun hlavní jídlo i s polévkou. Těsně před pandemií už to měli za sedmdesát, ale to byla naprostá paráda, když uvážím, jak velké porce to byly,“ líčil elektrikář Ladislav, čerstvý padesátník. „Já to občas využil, když jsem měl hromadu práce na jednom místě. Jinak jsem chodil do Lípy, sice jsem si připlatil za oběd kolem devadesáti korun, stovky, ale za tu pohodu mi to stálo. Časy se mění, ten osmiletý československý experiment nás stál fakt hodně,“ vzpomínal.

Bývalý provozovatel restaurace U Lípy Vlastimil Žáček mu dává zapravdu. „Ono to není úplně přesné, rozvoz jsem v posledních chvílích před covidem měl už za devadesát korun. Ale jestli vás zajímá jako referenční oběd z denního menu, v prosinci bych řízek teoreticky měl už za 189,90 korun a k tomu třeba hranolky za třicet kaček. Dneska odhadem za 248 korun s přílohou a stejnou gramáží,“ vysvětlil s tím, že před covidem měl stopadesátigramový řízek na závodní stravování za 90 korun, těsně po pandemii za 110, ale i s polévkou nebo s malým salátem, to bylo stejné jako před covidem. Na rozvozu byl za 70 před covidem bez polévky a po covidu 90 bez polévky. „V létě stál vepřový řízek 149,90 a 32 korun hranolky, celkem 181,90. Kuřecí byl o deset korun dražší. To se bavíme o stálé nabídce dvou stech gramech,“ poznamenal.

Dnes je Lípa stále ještě zavřená, rekonstrukce z podzimu se změnila v prodej. Dnes ji podle katastru nemovitostí vlastní vietnamští podnikatelé Nguyen Thi Duyen a Nguyen Văn Trung.

Srovnáme-li to s dalšími restauracemi, tak například Pivovarská šenkovna, která má své stálé zákazníky a během obědů tu bývá docela plno, podle svého provozovatele Martina Jouzy letos stojí stopadesátigramový řízek s okurkou, citronem a bramborem 159 korun, zatímco loni o dvacet korun méně. „Zdražení vstupů nás donutilo ceny zvednout. Minimální mzda, energie, suroviny. To se vám buď promítne do pití, nebo do jídla. Gastronomie za covidu fakt hodně utrpěla a když jsme si říkali, že je to konečně za námi, tak loni ten ruskej magor zaútočil na Ukrajinu. Já bych ale řekl, že spousta řetězců toho zneužívá a ceny by vůbec zvedat nemusely, minimálně ne tak hodně. Nějakých deset, patnáct let zpátky jsem míval řízek za 89 korun, “ zlobil se.

Ostatně, o pohybu cen směrem vzhůru si lze udělat představu i podle rozvozových cen restaurace trmického supermarketu Globus. Řízek (150 g v syrovém stavu) s bramborovým salátem stál v první polovině roku 95 korun, před půl rokem cena vyskočila na 115 a dnes už stojí 135 korun. Stejně tak se u položky „rozvoz“ v mobilní aplikaci zvedla cena a přibyl k ní desetikorunový, blíže nespecifikovaný manipulační poplatek, ze kterého není jasné, zač vlastně zákazník platí.

Namátkou si lze o ceně řízku s bramborem, či kaší lze dnes udělat představu prostým nahlédnutím do jídelních lístků. Fírovka ho nabízí za 144 korun (vepřový 160 g s kaší). Srdcovka má smažený kuřecí řízek (200 g) v panko strouhance s hranolky, bylinkovým dipem a salátovými listy za 218 kaček, Medusa na Severní Terase vede smažené řízečky z vepřové panenky za 245 Kč, k tomu nutno přičíst brambory za 42 korun. Restaurace Penzion v Chlumci smažený kuřecí řízek (150g) má za 135 a vařené brambory za čtyřicet korun.