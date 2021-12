Plány na rychlou trať přes Ústí na Drážďany pokročily

Z Prahy do centra Ústí nad Labem za 25 minut, do Drážďan za 26 minut. Sen? Zatím ano, ale stále více se začíná blížit uskutečnění. Ministerstvo dopravy dalo zelenou vysokorychlostní trati, na níž se v některých úsecích budou moci vlaky prohánět rychlostí až 320 km/h.

Únor

Seniorku z Krásného Března zřejmě zavraždil milenecký pár. Dívka je nezletilá

Od vraždy seniorky uplynuly sotva tři dny a policie na začátku února obvinila dva lidi. Dvacetiletého muže a mladistvou dívku, v podstatě milenecký pár. „Muž byl obviněn ze zločinu vraždy a dívka z provinění vraždy ve formě účastenství. Dívce za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody až do výše 10 let a obviněnému do výše 20 let,“ informovala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Březen

V centru Ústí rejdí potkani. Dovádí před magistrátem a v atriu

Ke kusu ztvrdlého chleba přiběhl potkan. Za chvilku druhý a třetí. Stačilo jen pár vteřin a vystřídala se jich minimálně desítka. Takový obrázek se čas od času naskytl chodcům v Ústí nad Labem. Ne však v nějaké vyloučené lokalitě na periferii, ačkoliv i tam jsou potkani k vidění. Rodinka hlodavců skotačila pár metrů od vchodu do ústeckého magistrátu a doslova v těsném sousedství policejního ředitelství. Vybíhali z okrasných keřů v záhonech vedle vodotrysků a bazénku se slunečními hodinami.

Duben

Singletrail pro cyklisty na Střížáku bude. Ústí sem ale zakáže vjezd motoristům

Na Střížovickém vrchu vyroste první, lehká trasa pro horská kola, takzvaný singletrail. Další trasy mají vzniknout až po roce, po provedení analýzy provozu první trati a též po biologickém posouzení lokality. Trasa se musí vyhnout stezkám pro pěší a město zároveň omezí vjezd na Střížovický vrch autům a dalším motorovým vozidlům, například čtyřkolkám. Mezi podmínkami, které mají vybudování lehké trasy předcházet, je i odstranění stávajících nelegálních tras, které se již na „Střížáku“ nacházejí.

Květen

Výstavba justičního paláce v Ústí konečně na dohled? Stát má 2,4 miliardy

Bezmála dvacet let se o něm mluví, výstavba se ale stále odsouvala. K realizaci nový justiční palác v Ústí nad Labem nepřiblížilo ani poklepání Miloše Zemana na základní kámen v roce 2013, ani slib několika ministrů spravedlnosti, že se bude stavět. Až nyní se zdá, že by areál pro potřeby soudů, státních zastupitelství a dalších úřadů za 2,4 miliardy v ústecké části Bukov, konečně mohl začít brzy vznikat. Hotové jsou projekty, zajištěné je pro stavbu, po níž justice na severu Čech dlouhodobě volá, také financování. Stavba se má rozběhnout v příštím roce.

Krásná Ústečanka Valerie bodovala, je první vicemiss ČR

Když se Ústečanka Valerie Herianová stala první vicemiss České republiky, prý plakala štěstím a mrzelo ji, že nemůže běžet a obejmout celou rodinu. Není přitom, jak říkají zlé jazyky, žádným věšákem na oblečení. Ve svých dvaceti letech studuje na Univerzitě J. E. Purkyně obor Český jazyk pro média a veřejnou sféru. Ve volném čase natáčí videa na YouTube a věnuje se sociálním sítím, sportuje a ráda tráví čas s rodinou.

Červen

Rekonstrukce Benešova mostu začne až za dva roky. I Mariánský potřebuje opravy

Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem začne až napřesrok. Nejprve totiž musí Ústecký kraj jako jeho vlastník vybudovat lávku pro pěší a přeložit na ni inženýrské sítě, které se na mostě nacházejí. S vyhlášením výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce přitom kraj počítá už letos. Prozatím ještě nejsou ani vydána platná stavební povolení. Stavba také bude oproti prvotně odhadovaným 190 milionům stát kolem půl miliardy korun, a to ještě není jasné, o kolik cenu navýší vícepráce.

Ústeckou zoo povede Ilona Pšenková. Ikonické druhy zůstanou

Novou ředitelkou ústecké zoo se stala Ilona Pšenková. Rozhodli o tom tamní radní, vyhrála ve výběrovém řízení nad Petrem Fejkem. "Pro mne byli oba kandidáti stejně kvalitní, ale přece jen pro mne byla o něco přijatelnější varianta zachování orangutanů, slonů, velkých koček. Jsou prostě už spjaté s Ústím nad Labem a zdejším fanouškům zoo by to bylo velmi líto," potvrdil informaci náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Červenec

Ústí má první případ delty

Delta v červenci dorazila i do Ústí nad Labem. Obávaná mutace koronaviru, způsobujícího nemoc covid-19, se poté v regionu velmi rozšířila a byla dominantní.

Zloděj v Ústí utekl před policisty na střechu

Do půli těla svlečený muž na střeše rodinného domu v Sebuzínské ulici v Ústí nad Labem, kterého tam v pondělí 5. července navečer vidělo několik kolemjdoucích, nebyl pokrývač, ale zloděj. Na střechu domu v Brné utekl před policisty, na místo dorazilo několik hlídek. Aby policisté muže dostali dolů, museli ho spoutat a ze střechy snést. Při zákroku nadával, křičel a chvílemi byl agresivní.

Srpen

Ústečan objevil v Malajsii nový živočišný druh

Najít nový živočišný druh se v současnosti nepovede každému. Obzvlášť když už druhy spíš vymírají a mizí. Tohoto úspěchu ovšem dosáhl ústecký muzejní přírodovědec, entomolog Miloš Trýzna. Společně s kolegou Petrem Baňařem z Moravského zemského muzea v Brně v Národním parku Penang v Malajsii objevili neznámého brouka. Dostal jméno na počest zesnulého Rainera Marschnera ze severních Čech, který byl významnou osobností přírodovědy Šluknovského výběžku a Labských pískovců, zejména v oblasti entomologie a botaniky. Druh se jmenuje Portentus marschneri (podivníček Marschnerův).

Prezident Steinmeier si v Ústí prohlédl malbu připomínající Wintonovy děti i výstavu Naši Němci

Příběh jednoho ze zachráněných Wintonových dětí vyobrazený na velkoplošné malbě v podchodu u vlakového nádraží a expozice o soužití Němců a Čechů v muzeu zaujaly v Ústí nad Labem německého prezidenta Franka - Waltera Steinmeiera. Do města zavítal na soukromou návštěvu v závěru svého třídenního pobytu v Česku.

Září

Světově unikátní stroje z ústecké Setuzy nebudou rezavět v temném skladu

Zachráněné unikátní obří stroje z bývalé ztužovny tuku střekovské Setuzy neskončí ve skladu skryté očím veřejnosti. Naopak, ústecké muzeum je chce vystavit v novém, zčásti veřejnosti přístupném depozitáři spolu s dalšími technickými památkami a artefakty. Do budoucna by tu dokonce mohl vzniknout celý muzejní a vzdělávací areál. Bývalá trafostanice Spolchemie na úpatí Střížovického vrchu, kterou muzeum v tento nový depozitář přemění, totiž sousedí s gymnáziem, laboratořemi ústecké přírodovědecké fakulty nebo domem umění.

Říjen

Novou srdeční chlopeň umí ústečtí kardiochirurgové vytvořit z osrdečníku pacienta

Na operačním stole v ústecké nemocnici leží 57letý pacient, kterému srdeční chlopeň už nepracuje, jak by měla. Potřebuje výměnu. Nedostane ale, jak je běžné, umělou náhradu, ani biologickou ze zvířete, tamní kardiochirurgové totiž využijí novou metodu. Díky ní nebude muž ohrožen infekcí, nebude muset brát léky na ředění krve, navíc riziko reoperace bude minimální a bude tak mít mnohem lepší dlouhodobou prognózu. Náhradu aortální chlopně lékaři vytvoří přímo na sále z pacientova osrdečníku, z tkáně vazivového obalu srdce. Následně ji všijí do srdce. A za týden může jít muž do domácího léčení. Díky „mladé“ operaci nemusí pacienti, které operují v ústecké nemocnici s vadou aortální chlopně, brát tolik léků, mají také lepší prognózu do budoucna.

ANO v Ústeckém kraji kralovalo, Babiš získal přes 38 tisíc preferenčních hlasů

S obrovským náskokem zvítězilo ve sněmovních volbách v Ústeckém kraji hnutí ANO, hlas mu dalo téměř 36 % voličů. Vítězem kroužkování v regionu je premiér Andrej Babiš.

Lídr hnutí ANO v Ústeckém kraji získal od voličů v Ústeckém kraji přes 38 tisíc preferenčních hlasů. Ivan Bartoš, jednička Pirátů a Starostů 14 tisíc. Kroužkování ostatně poměrně zamíchalo kandidátkou této koalice, voliči v regionu dávali ve větší míře před Piráty přednost kandidátům za Starosty.

Druhá v kraji skončila koalice Spolu s téměř 20 %, třetí Piráti a Starostové se přiblížili 14 %, čtvrté SPD má téměř 12 %. Prohrou skončily volby pro sociální demokraty a KSČM, ani jedna partaj nepřekročila 4 %.

Listopad

Fotbal poslal Ústečana Lukáše Pulka do Vatikánu. Setkal se s papežem

Potřásl si rukou s papežem Františkem, předal mu fotbalový dres, vyslechl si jeho požehnání. Navíc si v dresu Světové romské federace zahrál proti týmu Vatikánu v utkání, které mělo upozornit na diskriminaci a rasismus ve světě. Navštívil zápas slavného Lazia. „Nezapomenutelné,“ komentoval setkání s papežem Lukáš Pulko.

„Byl to skvělý zážitek. Neuvěřitelné. Jsem věřící, byl to pro mě takový vrchol,“ vzpomínal Lukáš Pulko na chvíle, kdy se dostal do bezprostřední blízkosti Františka. Ten při krátkém obřadu požehnal romskému národu, fotbalu i sportu obecně. „Bylo to krátké setkání, ale velmi intenzivní prožitek. Předali jsme mu dres s jeho jménem, podal nám ruku,“ popsal Ústečan.

Královnou dražby ústeckých vraků je stará škodovka

„Vyvolávací cena je tři sta korun,“ oznámil licitátor. „Pět tisíc,“ ozvalo se hned. „Deset,“ přiletělo zezadu. „Dávám dvanáct,“ připomněl se opět první zájemce. Někteří dražitelé se jdou na světle modré auto bez „papírů“, klíčů a mnoha dalších náležitostí znovu podívat. „Patnáct,“ zaznělo vzápětí odjinud. „Šestnáct,“ přidal se nový zájemce, ruce zvedají i další a další. „Dám dvacet,“ letí hodnota jednoho z vraků z ústeckých ulic, kterých se město zbavovalo v neobvyklé dražbě, rychle nahoru. Ve finále se o nejžádanější kousek předhánějí tři zájemci, příhozy už jsou opatrnější, nelétají po tisících, ale po stovkách. Nakonec se cena stařičké a velmi, velmi zanedbané Škody 120 během dražby vyšplhala na 35 500 korun. Velký zájem byl ale také o ostatní auta odtažená z ulic krajské metropole, prodalo se všech šestnáct nabízených vozů.

V Ústí se rozpadla koalice, radní za PRO!Ústí rezignovali

Další politické zemětřesení prožil ústecký magistrát. Po devíti měsících skončila koalice ANO, ODS, PRO Zdraví a Sport a hnutí PRO!Ústí. Ta prožila několik vážných neshod, například kolem volby nového šéfa zoo. Problémy vyvrcholily na zasedání zastupitelů v pondělí 8. listopadu, kdy neprošlo zřízení Kanceláře architektury města, což byl pro PRO!Ústí jeden z důležitých bodů. Ihned poté rezignovali radní za toto uskupení, to také vypovědělo koaliční memorandum. Koalice ANO, ODS, PRO Zdraví a Sport a PRO!Ústí fungovala devět měsíců. V únoru hnutí PRO!Ústí nahradilo Ústecké fórum občanů. Nová většinová koalice se v Ústí zatím nerýsuje, vládne se prozatím menšinově.

Prosinec

Spor o trhy v Neštěmicích: Řada lidí je nadšených, část místních ale protestuje

Desítky stánků, stovky návštěvníků, kteří si mohou vybírat z velmi bohaté nabídky nejrůznějšího zboží. Sobotní trhy v Neštěmicích na asfaltové ploše nedaleko přívozu lákají řadu prodejců i nakupujících. Návštěvníci jsou spokojení, část veřejnosti také, vítají oživení místa. Nespokojení jsou ale někteří obyvatelé nedaleké ústecké Veslařské ulice. Sepsali proti trhům petici, žádají jejich zrušení. Nyní se budou akcí zabývat úřady. Pořadatel tvrdí, že argumenty odpůrců trhů se nezakládají na pravdě, stížnosti jsou prý neopodstatněné, chce podat trestní oznámení, jedná se prý o pomluvy.

Zoo přišla o levharta Rushera. Bylo mu téměř 19 let

Ve volné přírodě jich žije už jen zhruba třicet. Udržet tento druh na mapě světa se snaží také ústecká zoo, která vzácné levharty mandžuské úspěšně chová od roku 2002. Nyní ale přišla o jednu z ozdob, musela se rozloučit se samcem Rusherem. Téměř devatenáctiletá šelma trpěla ve vysokém věku zdravotními obtížemi. V evropských zahradách je k vidění šest jeho potomků.

Slzy dojetí. Cestující rozplakali ústeckého řidiče MHD

Každý den se Marek Nocar vydává na linku číslo 2. V dešti, sněhu, v horku i dusnu, přesně podle jízdního řádu. Usmívá se, je ochotný. Mladý muž, řidič autobusu ústecké MHD, se v profesi šoféra našel, zamiloval si ji, lidi vozí moc rád. Spokojení jsou s ním i jeho pravidelní cestující, oblíbili si ho a teď, na Mikuláše, ho za jeho chování také obdarovali. „Dojalo mě to k slzám, zahřálo u srdce,“ přiznává.

