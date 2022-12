Květen

Matiční, podivný spolek a parkovací dům

Krizový byt v ústecké Matiční uliciZdroj: Deník/Hynek DlouhýV "měsíci lásky" se poměrně neromanticky pozornost obrátila například k proslulé ústecké Matiční ulici. V domě přiléhajícím k někdejší služebně městské polici vznikaly další tři městské krizové byty pro lidi v nouzi. Respektive dva, protože jeden dlouhodobě obýval místní učitel. Předpokládaná cena za všechny tři se měla pohybovat kolem pěti milionů korun.

Na stole byla myšlenka, že by bytové jednotky sloužily i jako takzvané bydlení na půl cesty. Tedy odrůstajícím dětem z dětských domovů. Takových možností je na Ústecku dlouhodobě málo.

Ústecký deník se zblízka podíval také na Spolek Historie Ozbrojených Složek a jeho podspolek Krizový Asistenční Tým (KAT). Ty pořádají branné dny. Učí děti, jak reagovat, pokud by do školy pronikl útočník. Jak zabezpečit dveře, jak uniknout pryč. Na svém webu o sobě hovoří jako o bývalých vojácích a policistech se speciálním výcvikem, kteří se ve svém volném čase cvičí v boji. Především předseda spolku má na sociální síti ale podle mnohých blízko ruské propagandě. Připomeňte si, co jsme zjistili.

Život v Ústí ale nabídl i mnohem hezčí témata a zážitky. Kupříkladu 13. ročník velmi oblíbených amatérských závodů dračích lodí na Labi ve Vaňově.

Pobavili jsme se také u příspěvku na sociální síti, který ve Šrámkově ulici v Doběticích sliboval podzemní parkoviště, supermarket a střešní bazén. Šlo sice o satiru, ale pod ní se skrývalo zoufalství místních. Ty už zkrátka přestalo bavit čekání na nová parkovací místa. Některé už nemilá situace dokonce zmátla natolik, že recesistickému příspěvku na Facebooku uvěřili.

