Během šetření pak městská policie zjistila, že se jedná o rodinu ze Slovenska, která přijela navštívit své příbuzné. Ti je ovšem zhruba po měsíci z bytu vyhodili, proto chtěli přečkat noc ve křoví. Dále dotyční uvedli, že po příjezdu do Čech bydleli s šesti dětmi u dcery, která žije se svým přítelem, s nímž má dítě, u jeho matky. Ta jim měla údajně poskytovat bydlení, ale už si nepřála v tom pokračovat, tak museli byt opustit.

„Později se na místo dostavil muž, který hlídce sdělil, že je bývalý švagr a rodinu by mohl přes noc ubytovat u sebe s tím, že jim ráno ukáže pracoviště organizace Člověk v tísni. Poté strážníci doprovodili rodinu do bytu jejich bývalého příbuzného. S tím, že ho bude druhý den kontaktovat pracovnice OSPOD, kterou strážníci vyrozuměli,“ pokračoval Novotný.

Jak vysvětlila vedoucí OSPOD Ivana Šťastná, možností, co bude s rodinou dál, je několik. „Nařízení ústavní péče je až poslední možnost. Nejprve ty děti musíme identifikovat, zjistit, jestli dospělí mají doklady a zda se chtějí vrátit na Slovensko nebo ne. Pokud by tu chtěli zůstat, zjistili bychom, zda potřebují pomoc s bydlením, zašli bychom s nimi na úřad práce a tak dále. Mohlo by se stát, že ti dospělí by ty děti nechtěli, nebo by k nim nepatřili, potom bychom hledali profesionální pěstouny, kteří by se o ně postarali,“ vysvětlila.

Další možností je, že by kontaktovali zastupitelský úřad Slovenské republiky a domluvili se, jak děti dopravit na hranice a komu je předat. „Tedy to jenom v případě, že by tam měli příbuzné a ti by se o ně chtěli starat. Opravdu, těch možností je několik a záleží na situaci,“ vysvětlila vedoucí OSPOD Šťastná s tím, že o osudech rodiny prozatím nemůže sdělit nic bližšího, přičemž její odbor řeší přibližně stovku případů bezprizorných či zanedbávaných dětí ročně.

Případy, kdy se lidé ocitnou na ulici, čas od času řeší i nezisková organizace Romano Jasnica. Její pracovnice Petra Bímonová vysvětlila, že naprosto prvořadé je rodinu dostat z ulice a pomáhat s hledáním ubytování. „Tak, aby nakonec nepřišli o děti. Samozřejmě důležité jsou podrobnosti případu. Pokud chtějí zpět na Slovensko, tak jim s tím pomoci. Bydlení je ovšem velmi silné téma. Často bývá nevyhovující nebo předražené, nebo musejí odejít, případně jsou už na ulici. Nezřídka stojíme před situací, kdy se mají vystěhovat a nějaký čas na hledání nám ještě zbývá,“ informovala.

Upozornila také na to, že jak rostou ceny na trhu, stává se bydlení stále méně dostupné. „Například vysoké kauce jsou často na překážku. Sehnat 20 nebo 25 tisíc a více je pro některé lidi tak těžké, že je to vede až k zoufalým činům,“ dodala.