Do budoucna by také rádo zorganizovalo výtvarně-architektonickou soutěž, ze které by vzešel návrh ztvárnění jeho věnování známé podnikatelské rodině minulosti. Dokonce na to má připraveno 250 tisíc korun.

Rodina Schichtů stojí za vznikem Střekova, jak jej známě dnes. Původně to byla jen vesnice pod zříceninou stejnojmenného gotického hradu. Kdyby tu Schichtové nepostavili svou továrnu a domy na břehu Labe, nejspíš by tato ústecká čtvrť vypadala jinak. Byla by mnohem menší a jmenovala se Kramoly, či Novosedlice, anebo neexistovala vůbec.

Za předložením návrhu stojí ústecký historik a zároveň městský zastupitel Martin Krsek. „Ona s tím původně přišla jedna ze studentek univerzity třetího věku, Hana Pečivová. Z veřejných prostranství po válce zmizely všechny upomínky na tuto rodinu, jež má pro Střekov velký význam. Pojmenování ulic, lázní,“ řekl. Zároveň upozornil na stav parku. „Škoda, že se nepovedlo prosadit lepší rekonstrukci. Ono fakt nestačí udělat z pískoviště záhonek a asfaltový chodníček osázet dlažbou. Snad ta malá soutěž, samozřejmě až bude vyhlášena, napomůže ke zlepšení,“ poznamenal Krsek.

Zastupitelé městského obvodu se na pojmenování parku shodli už loni v létě. Nyní s tím podle městské mluvčí Romany Macové souhlasili i radní „velkého“ Ústí nad Labem. „Návrh bude předložen městskému zastupitelstvu. Park se rozkládá na deseti parcelách, šest z nich je ve vlastnictví města, zbytek českého státu,“ informovala. I podle náměstka primátora Pavla Tošovského, který ve střekovském obvodu žije, je dobře si rodinu Schichtů připomínat. Sám návrh v radě podpořil. „Možná by stálo za to se i zamyslet nad tím, zda sem neumístit bustu velkého humanisty Johana Schichta, který rodinou firmu přivedl na Ústecko,“ poznamenal.

Johann Schicht byl jedním ze dvou dědiců továrničky na mýdlo. Díky organizačnímu talentu a novým myšlenkám ale rychle převzal vedení. Jedním z jeho prvních nápadů bylo dostat podnik blíž k železnici a lodní dopravě. Roku 1882 proto začal budovat novou mýdlárnu na Střekově. V roce 1891 si zaregistroval legendární logo pro mýdlo s jelenem.

Věnovat park spíš osobě tohoto továrníka chtěl ve svém protinávrhu střekovský zastupitel a radní Stanislav Dunaj. „Přehlasovali mne s tím, že věnování celé rodině bude mnohem výstižnější. Já si ale stejně myslím, že, jak se říká, starý pán Johann byl největší ze Schichtů. Ale jinak jsem návrh samozřejmě podpořil,“ uvedl.

Johann Schicht byl odpůrcem alkoholu a kouření. Měl rád umění. Četl německé klasiky, francouzské osvícence, ctil duchovní odkaz Lva Nikolajeviče Tolstého. „Ctím Tolstého, ačkoliv je Rus, jako svatého. V mých očích je nejušlechtilejší osobností, která žila od doby Krista. Nenutit své bližní, aby pro nás vyráběli zbytečné nebo dokonce škodlivé věci. Pokud možno co nejvíce vyrábět a co možná nejméně spotřebovat. Žít tak, abychom si mohli na konci říci: Ty jsi měl podíl na pokroku lidstva,“ to vše jsou jeho vlastní slova.

Park v minulosti přestal málem existovat. Soukromá společnost zde chtěla postavit takzvanou Rezidenci Labe. Nakonec z finančních důvodů od plánu ustoupila.