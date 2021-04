Výrazně prořídnout by měl seznam Rodinného stříbra Ústeckého kraje, tedy nejvýznamnějších událostí v regionu. Z původního počtu by mohla zůstat jen čtvrtina akcí, které mají nadregionálních nebo mezinárodní přesah. Hejtmanství tak chce vrátit Rodinnému stříbru punc výjimečnosti. Ale ani vyřazené akce by o podporu kraje přijít neměly.

Letos naposledy by měla být nabídka Rodinného stříbra tak široká – v současnosti zahrnuje 36 akcí od dechovkových koncertů přes městské slavnosti až po Zahradu Čech nebo dožínky. Od příštího roku počítá vedení kraje s tím, že podobných událostí zahrne do Rodinného stříbra okolo osmi, tedy méně než čtvrtinu současného počtu. „Je to úspěšný projekt. V posledních letech se ale jeho lesk poněkud vytratil, protože se tam prosadily lokální zájmy a některé akce jejímu významu neodpovídaly. Ze stříbra se stal spíš bronz. Chceme, aby Rodinné stříbro mělo opět prestiž,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci), proč se nová krajská koalice rozhodla pro redukci. Pro zařazení do Rodinného stříbra tak budou muset jednotlivé akce splnit předem stanovená kritéria.

Jednou z téměř dvou desítek akcí, které ze seznamu Rodinného stříbra pravděpodobně zmizí, jsou pravidelná nedělní odpoledne s Lounskou třináctkou. Tedy deset nedělních koncertů s lounskou dechovkovou hudbou, které se konají od roku 1983. „Pro nás je to hlavně reklama a uznání, že se ví o tom, že něco takového děláme a máme hodnotu. Důležitá je pro nás i finanční podpora,“ řekl kapelník Lounské třináctky Miroslav Rejha. Rodinné stříbro má podle něj společenskou hodnotu a lidé akce do něj zařazené lépe vnímají. Lounská třináctka pravidelně vydává CD, její fanoušci ji mohou vidět také v televizi. „Pokud budeme moci žádat jen z kulturních dotací, bude pro nás náročnější naše akce propagovat, protože na Rodinné stříbro lidé lépe slyší,“ dodal Rejha.

Další událostí ohroženou vyškrtnutím může být Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice. „Nebereme to jako konec finanční podpory od Ústeckého kraje, chceme požádat o financování z programu podpory kultury. Z toho jsme čerpali i před zařazením do Rodinného stříbra, to nám ale poskytovalo jistotu,“ zmínil starosta České Kamenice Jan Papajanovský, který chápe, že se kraj rozhodl pro vyškrtnutí z elitního klubu. „Doufáme, že novou podobou festivalu, kterou chceme spustit letos, přesvědčíme i kraj, že bude patřit k tomu nejlepšímu v kulturním životě v regionu,“ dodal starosta.

Ani po vyškrtnutí ale pořadatelé nemusí přijít o krajskou podporu. Podle Řeháka si budou moci zažádat o příspěvek z krajských dotačních programů určených na podporu daného segmentu. Tedy například kultury nebo sportu. Podle dalšího náměstka Jiřího Kulhánka (ODS) by součástí Rodinného stříbra měly být akce s opravdu dlouhou tradicí. „Mělo by to platit jen pro události, které nejde zařadit do jiných dotačních titulů. Pokud takové dotace existují, měli by pořadatelé směřovat svou žádost tam,“ doplnil Kulhánek.