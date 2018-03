Sortiment výhodných skupinových jízdenek v kraji se od dubna rozšíří

Ústecký kraj - Vlakem nebo autobusem mohou rodiny či skupiny cestujících již za dva dny vyrazit výhodněji.

Od 1. dubna se rozšiřuje sortiment jízdenek Labe–Elbe. Jízdenky, které umožňují neomezené jednodenní cestování v rámci integrovaných dopravních systémů DÚK a VVO, budou nově k dispozici ve čtyřech variantách.

První varianta 1 + 2 je určená pro cestování jednoho dospělého a maximálně dvou dětí do 15 let, druhou variantu 2 + 4 mohou využívat dva dospělí s maximálně čtyřmi dětmi do 15 let, třetí varianta jízdenky je určena pro skupinu maximálně pěti osob bez omezení věku.

Poslední typ jízdenky Labe–Elbe zůstává stejný jako doposud a je určený pro celodenní přepravu jednoho jízdního kola nebo psa.

Jízdenky Labe–Elbe jsou oblíbené jak u cestujících v Ústeckém kraji, tak v Sasku. Jaroslav Komínek náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství vysvětluje, že nabídkou nových variant jízdenek dochází jednak ke sjednocení podmínek v obou dopravních systémech, ale také ke zlevnění přeshraničního cestování pro dvojice a rodiny s dětmi.

Jízdenky Labe–Elbe lze využít ve všech autobusech, vlacích, v MHD, na turistických lodích a přívozech, tedy všude, kde platí tarif DÚK nebo tarif dopravního svazu VVO.