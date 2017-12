Rok 2017 na Ústecku: Zmizelá Míša, nový babybox, premiéra fotbalové repre

Ústecko - Rok 2017 předává žezlo svému následníkovi. Pojďte si s námi připomenout nejdůležitější události, které se na Ústecku staly v uplynulých dvanácti měsících.

Leden

11. 1. Policie vyhlásila pátrání po Michaele Patricii Muzikářové z Ústí nad Labem. Školačka nedorazila do školy a ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Mnohaměsíční pátrání po čas roku 2017 nepřineslo žádné výsledky. Podle interního dokumentu kriminální policie dívku zřejmě zavraždil přítel její matky Otakar S., který na konci ledna 2017 spáchal sebevraždu.

17. 1. Po více než dvou letech se do Ústí vrátila americká nezávislá hip hopová dvojice Astronautalis. Činoherák opět vyprodala.

31. 1. XX. ples všech Ústečanů hostil DK Ústí 31. 1. 2017. Byl ve znamení muzikálu Limonádový Joe, hvězda byla Hana Zagorová.

Únor

6. 2. Sedmdesát let hokeje v Ústií oslavil místní Slovan stylově. Na ústecký zimní stadion se sjelo šest olympijských vítězů z Nagana, deset mistrů světa a řada dalších hokejových velikánů. V zápase, v němž padlo 24 branek, vyhrál výběr České republiky.

10. – 11. 2. Národní dům hostil v Ústí již 50. ročník prestižní mezinárodní soutěže neprofesionálních filmařů Střekovská kamera. Hlavní cenu opět vyhrála úspěšná ústecká filmařka Alena Krejčová.

21. 2. Ústí nad Labem se stalo byznysově nejpřívětivějším městem v regionu. Titul Město pro byznys Ústeckého kraje na krajském úřadě převzala primátorka Věra Nechybová.

23. 2. Severočeské divadlo zvalo na 5. ročník benefičního koncertu Zpíváme pro Tebe, který pořádá Ústecký dětský sbor UJEP s univerzitou a dalšími partnery. Akce opět pomohla postiženým dětem z Ústí a okolí.

25. 2. Poprvé vystoupila v Národním domě v Ústí legendární rumunská dechovka Fanfare Ciocarlia. Bylo to strhující!

Březen

12. 3. V DK Ústí se odehrálo základní kolo celostátní soutěže Dívka Talent 2017. Titul Dívka Ústeckého deníku zde získala Karolína Syroťuková (15) z Chabařovic.

15. 3. Předvedla akrobatická skupina The Losers Cirque Company strhující novocirkusové představení The Losers(s) v DK Ústí.

17. 3. Dům kultury hostil X. Reprezentační ples Univerzity J. E. Purkyně.

22. 3. Česká fotbalová reprezentace poprvé hrála v Ústí, v přípravném zápase porazila Litvu 3:0. V září se na ústeckém stadionu představila také ženská fotbalová reprezentace. Němkám po velkém boji podlehly naše dívky 0:1. Do třetice patřilo Ústí také reprezentační jednadvacítce, více v sekci listopad.

23. 3. V Císařském sále Muzea města Ústí předalo Dobrovolnické centru Ústí ceny Křesadlo šesti nejlepším dobrovolníkům z Ústeckého kraje.

Duben

6. 4. Šestnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou a zabezpečovací detence v ústavu. Takový trest dostal recidivista Zdeněk Hryščenko, který unesl dívku s chlapcem a deset dnů je věznil v odhlučněné garážové pevnosti v ústecké čtvrti Střekov.

Od 7. 4. do konce roku 2017 zvalo Muzeum města Ústí na unikátní rozsáhlou výstavu Středověké Ústí.

19. 4. Nastal historický moment ústeckého florbalu! Ústi se vrátilo po dlouhých letech do nejvyšší soutěže. Před našlapanou Slunetou v rozhodujícím pátém duelu porazilo Brno 8:5.

19. 4. Naposledy v Domě kultury v Ústí vystoupila česká zpěvácká legenda Marta Kubišová.

29. 4. Ústecký Majáles 2017 zaplnil Letní kino v Ústí. Pobavili ho Wohnout, Mig 21, Mňága a Žďorp, UDG…

Květen

6. 5. Proběhl závod automobilových veteránů O pohár hraběte Chotka.

12. – 13. 5. Na hradě Střekov na Útulek festu 2017 bavily skupiny různých žánrů místní i přespolní. Vydělávaly pro psy z ústeckého i jiných útulků.

15. 5. Ústečtí kriminalisté zadrželi šest lidí, kteří v Ústí pěstovali marihuanu. Policejní akce Hanoi proběhla na třech různých místech - na Stříbrníkách, v Neštěmicích a Krásném Březně.

Červen

1. – 4. 6. Proběhl již 51. ročník mezinárodního hudebního festivalu Porta 2017.

10. 6. Letní kino patřilo Pivovarským slavnostem. Zpívaly pop hvězdy Hana Zagorová, Eva Farna, No Name…

23. 6. Hrad Střekov hostil představení Severočeského divadla, slavnou dramatickou Verdiho opera Nabucco.

Červenec

11. 7. Proběhla v Ústí atletická Grand Prix, v níž byla hlavní disciplínou koulařská soutěž mužů se světovou špičkou.

21. 7. Mrtvého muže našli policisté v jednom z bytů v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem.

Srpen

Od 18. srpna do 2. září jezdil po Švestkové dráze z Lovosic na Most a zpět ústecký divadelní vlak Kredenc. Hrál přímo ve vlaku zábavné i teskné příběhy Středohoří, a to se živou hudbou, obřími loutkami, slavnými osobnostmi historie.

26. 8. Radiofest Labské Léto, Letní kino v Ústí: Lena, Slza, Jelen, Janek Ledecký, Hodiny, Kryštof…

Září

4. 9. Ústeckou realitní makléřku Jitku Hájkovou-Vojtíškovou za zpronevěru a podvody v realitním byznysu na Ústecku, ke kterým využívala svých dvou dcer, poslal soud na 6 let za mříže do věznice s ostrahou.

9. 9., Proběhl festival Barevná planeta: dvě scény v centru Ústí, etno stánky, dětská scéna, ochutnávky, workshopy. Hlavní hvězdy Tata Bojs a Uraggan Andrew…

23. – 24. 9., Uskutečnil se 27. ročník taneční soutěže Grand Prix Ústí

28. – 30. 9. Slavila velkým průvodem osobností a dalším bohatým doprovodným programem 850 let od založení obec Velké Březno.

Říjen

20. - 21. 10. Proběhly volby do Poslanecké sněmovny ČR. Jako jediná žena z Ústí se dostala do Poslanecké sněmovny také asistentka náměstkyně ústecké primátorky Eva Fialová. Naopak dvě zkušené političky z Ústí si už tužkou rýhu do poslaneckých lavic neudělají. Ve volebním klání neuspěla učitelka Gabriela Hubáčková z KSČM, jinou práci si bude muset najít také Zuzana Kailová, kterou ČSSD do boje o voličské hlasy ani nepostavila.

24. 10. David Koller Acoustic Tour 2017, Severočeské divadlo, start republikového turné Kollera s kapelou.

31. 10. Koncert skupiny Kabát hostil vyprodaný Zimní stadion v Ústí nad Labem. Kapela turné po hokejových halách začala v Chomutově. Nabídla publiku zdařilou rockovou show potřetí na kulaté scéně uprostřed haly.

Listopad

11. 11. Do třetice reprezentační fotbal v Ústí! V kvalifikačním duelu na EURO U21 porazila česká Lvíčata San Marino 3:1.

11. - 12. 11. Proběhl 48. Mezinárodní taneční festival Ústí nad Labem.

18. 11. Netradiční debatu s prezidentskými kandidáty uspořádal v pondělí Deník. Šestice uchazečů o Pražský hrad diskutovala ve vlaku z Prahy do Ústí nad Labem a zpět.

20. - 21. 11.V Národním domě se uskutečnil XXI. Mezinárodní Jazz and Blues festival: Climax Blues Band, Hamburg Blues Band + Maggie Bell.

24. 11. Ústecká Masarykova nemocnice spadající pod společnost Krajská zdravotní zprovoznila babybox nové generace. Zařízení pro odložená miminka je nově umístěné vedle nemocniční lékárny v budově „L“. Babybox nové generace nahradil původní, který byl umístěný od roku 2009 u vchodu do budovy C.

27. 11. Bývalý fotbalový reprezentant a současný hráč druholigového Varnsdorfu Martin Fenin boural ve svém mercedesu u Libouchce. Auto převrátil na střechu, vyvázl bez zranění.

Prosinec

2. 12. Po těžké nemoci ve věku 53 let zemřela předsedkyně Českého statistického úřadu a bývalá rektorka UJEP Iva Ritschelová

11. 12. Ústecká Masarykova nemocnice spadající pod společnost Krajská zdravotní zprovoznila nový rentgen od firmy Samsung. Digitální a plně automatizovaný přístroj nahradil jeden ze dvou srbských rentgenů společnosti Visaris, které nemocnice vlastní. Přesně před dvěma měsíci totiž část jednoho z těchto rentgenů spadla na 80letou seniorku.

13. 12. Proběhl sedmý ročník akce Česko zpívá koledy. U OC Forum zpívali Ústečané s rockovou skupinou Vypsaná fiXa.

19. 12. V DK Ústí proběhla vánoční oslava 50 let od vzniku ústecké country legendy Fešáci.

23. 12. Na Lidickém náměstí se uskutečnil třetí benefiční koncert pro Leonku z Rumburka, dívka dostala na léčení 50 tisíc korun.

25. 12. Policisté vylovili z Labe mrtvé tělo pohřešovaného profesionálního hasiče z Ústí Jaroslava Čermáka. Zřejmě spáchal sebevraždu.

30. 12. Podruhé během tří let se v Ústí konalo basketbalové Utkání hvězd mezi týmy Mazáků a Mladých pušek. Domácí tým reprezentoval pivot Ladislav Pecka.