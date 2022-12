Jako významnou událost komunální volby vnímá i ústecký primátor Petr Nedvědický, který byl i volební jedničkou hnutí ANO 2011 na Ústecku. „Já mám v tomto roce dvě události, které pro mne budou těmi nejvýznamnějšími. Tou první je přirozeně úspěch v komunálních volbách. Tou druhou, významnou především pro město, je, že se nám podařilo ukončit spor o Mariánský most, který se mezi městem a firmou Hutní montáže (dnes Witkowitz VHM) vlekl rekordních 23 let. Ukončit spor jsme se ho rozhodli ve chvíli, kdy ze strany žalobce přišla seriózní akceptovatelná nabídka na urovnání. Odsouhlasením smíru se nám podařilo ukončit 23 let trvající spor, městu tak nehrozí miliardová úhrada a půjde do dalších let s čistým štítem. Uzavření smíru považuji za úspěch nás všech,“ komentoval.

Vládnout v Ústí bude Petr Nedvědický z ANO s SPD a přeběhlíky z UFO a ODS

Město a společnost se dohadovaly o nedoplatek dílčích faktur, nedoplatek ceny, souvisejí s valorizací a uplatněné sankce z údajného prodlení se zaplacením faktur, tedy celkem 53 milionů korun. Žaloba na zaplacení částky 215 milionů korun za vícepráce a úroky za zmíněnou dobu, které se vyšplhaly přes miliardu korun, společnost podala 6. dubna 1999. Nakonec se dohodly, že město Ústí uhradí třicet milionů korun včetně nákladů řízení. Zprávu město oznámilo začátkem září.

V září také už byla energetická krize a drahota v plné síle. Proto také oznámil provozovatel nafukovací tenisové haly na Severní Terase Petr Šimůnek, že ji letos nenapustí. Po skončení fixací cen energie by ho prý finančně zruinovala. Takzvaně spotové ceny jsou pro něj prostě neúnosné, jelikož mu zvedají náklad na provoz i o stovky procent. Nenafoukne ji tak poprvé po sedmnácti letech. „Jenom za napuštění zaplatím sto tisíc. Pokud ji postavím a nebudu topit, stále ji musím udržovat správně natlakovanou, což stálo měsíčně nějakých patnáct až dvacet tisíc. Teď by mě to vyšlo na minimálně šedesát tisíc korun. Dohromady čtyři sta tisíc za sezónu,“ popsal Šimůnek.

Drahý nájem, energie a suroviny. Oblíbené bistro Bonviván prozatím zavírá

Drahota vůbec ukončila nejeden sen o prosperitě. Skončit tento měsíc muselo i oblíbené bistro Bonviván v Revoluční ulici. Zavřeno má kvůli drahým rekonstrukčním pracím i Hospůdka U Lípy na Střekově. S dopravou a drahotou souvisí i podzimní zdražení jízdného krajské integrované dopravy o 27 procent a na to navázané zdražení jízdenek v ústecké MHD o 20 procent. V prosinci skončil i provoz zastávky Českých drah v Koštově na lokální lince, placené krajem. To ale nebylo kvůli drahotě, nýbrž kvůli ušetření času. Moderní vlaky prý totiž paradoxně potřebují delší čas na otočku na konečné.

Drahé energie ostatně řeší i opozice. Například jednička UFO Petr Křivan. „Letošek bl náročný. Každého, město i firmu asi nejvíce zasáhly drahé energie. Věc, kterou každý z nás považoval za normální, se najednou stala drahá až vzácná. Někomu hodně zkomplikovala život, jinému zničila podnikání. Současná krize nás naučila šetřit a myslet ekonomicky. Neměli bychom ale zůstat negativní. Každá zlá doba jednou končí a my se zase zpátky postavíme na nohy. Držme si palce,” vyzval.

Pamatujete Jitřenku a hospodu Budvarka? Ikonické podniky Ústečanů zmizely navždy

Pro cestovatele a publicistu Marta Eslema pak navzdory všem katastrofám jsou největšími událostmi především nečekané osobní úspěchy. „Můj stream, internetový pořad Na palubě má úspěch nejen co do sledovanosti, ale i co obsazení zajímavými hosty. Povídám si o Ústí, ale třeba i o Kubě. No a čekal jsem 36 let, až získá Argentina titul. Hurá,“ smál se.

Letošek ovšem byl bohatý i hlavně na nešťastné události. V létě propukl požár ve Hřensku, jeho zhašení trvalo několik dnů až týdnů. Na místo dorazily například i hasiči z Telnice spolu s místním starostou Janem Doubravou, taktéž dobrovolným hasičem. Pomáhal s ostatními plnit hasičská letadla. „Nejhorší bylo ve vysílačce slyšet, že se plameny blíží k obytným domům,“ líčil svůj zážitek.

Auto vjelo na Rondelu do zastávky a zabilo starší ženu

Chodec sražený v ulici Sociální Péče začátkem prosince bude symbolem toho, jak dlouho někdy může úřadům trvat, než vyřeší něco takového, jako bezpečný přechod pro chodce. Do roku 2024 by zde měl být přestavěn přechod u nemocnice, přibudou semafory. O změnách se hovoří přitom roky. Od roku 2010 zde podle policejních statistik na přechodech zemřeli tři lidé, šestnáct zde utrpělo těžká zranění. Jiná tragická nehoda se stala v létě na Rondelu, kde řidička v druhé polovině srpna srazila seniorku na autobusové zastávce. Na místě zemřela.

Jaro bylo zcela ve znamení ruské agrese vůči Ukrajině i hrdinského boje tamních lidí o právo na existenci a svobodu. Zcela zastínily události jiné. Pro Ústí to znamenalo příjezd zhruba čtyř stovek uprchlíků z Volyně. Ubytovaní jsou v hotelu Vladimír. Tím, kdo se o ně s nasazením stará, je například politik a aktivista Karel Karika. „Vypadá to velice dobře, jelikož práce s nimi je na nejvyšší úrovni. Děláme všechno, aby se tu cítili jako doma. Pomoc poskytlo i sdružení Romano Jasnica, které mne vlastně najímá na tuto práci. Jinak za sebou máme vánoční besídku, pěveckou a taneční, o program se postaral sbor, který to vznikl i samo Romano. No a 26. prosince pořádáme vánoční večeři pro všechny uprchlíky v Ústí,“ dodal.