„Důvodem k odvolání jsou jednak požadavek ústeckého zastupitelstva, které odvolání doporučilo na poslední zasedání v září, jednak nedostatečné čerpání investiční rezervy, které se projevilo v souvislosti s podkladem ke zreálnění rozpočtu, nepříznivé výsledky kontroly organizace, manažerská selhání,“ uvedla městská mluvčí Romana Macová.

Sám Končel ještě odvolání do ruky nedostal. „Nic mi nepřišlo, nikdo tu ještě oficiálně nebyl, vím to z druhé ruky. Nejspíš to prošlo radou, ale ještě není připraven dokument,“ řekl.

Proto také zatím ve funkci zůstává, dle rozhodnutí rady přijde o svou funkci den poté, co mu bude odvolání písemně doručeno. Nahradit ho má dočasně veterinář Dušan Usvald.