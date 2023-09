Charita otevřela brány dětem z Mojžíře. Pomůže jim se školou i volným časem

Michal Dvořák Šéfeditor pro severní a východní Čechy Napište mi

Jdeme tam, kde je nás potřeba. S takovým mottem otevřela ústecká Charita Dům sv. Materny na nové adrese. Ze Střekova se přestěhoval do Mojžíře, kde bude nabízet své služby pro rodiny s dětmi, terénní program i nízkoprahový klub Lucerna pro děti od 6 do 18 let.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Slavnostní otevření Domu sv. Materny v Mojžíři. Lidé z místního sídliště zde najdou služby pro rodiny s dětmi včetně nízkoprahového klubu. | Foto: Deník/Michal Dvořák