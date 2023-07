Údajné sexuální zneužití několika romských dětí, které se mělo odehrát ve sklepě jednoho z domů v Krupce, vzbudilo poprask na sociálních sítích. Podle romské komunity za znásilněním měli stát Ukrajinci. Policie to však vyvrací.

Na sociální síti Facebook koluje video, kde se jeden z hochů přímo na kameru svěřuje, co se ve sklepě mělo odehrávat. Muži měli podle něj do sklepa děti zatáhnout, svlékat je, sami se odhalovat a za sex nabízet peníze. Chlapce se na to ve videu plném emocí vyptává naléhavý hlas, kolem postávají desítky Romů. Hoch líčí, že ve sklepě bylo asi 10 dětí. Pod příspěvkem s videem na Facebooku je už řada nenávistných komentářů, které vyzývají k likvidaci Ukrajinců, Romové navíc na úterý 18. července svolávají demonstraci v Krupce.

Policisté však potvrdili pouze to, že v Krupce došlo na veřejně přístupném místě k fyzickému napadení mezi několika lidmi, z nichž část byla pod vlivem alkoholu. Že šlo o Ukrajince, policie vyvrací. Stejně jako to, že by v této souvislosti vyšetřovala znásilnění nebo jiný sexuální delikt. „Věcí se zabýváme pro podezření z přečinu výtržnictví. Dále vyvracíme informace, které se objevují na sociálních sítích, že incidentu se měly zúčastnit osoby ukrajinské národnosti,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek. Případem se policie nadále zabývá.

„Podle mých informací nešlo o Ukrajince, nýbrž o Moldavany. A i to údajné znásilnění či zneužití je stále otázkou,“ řekl Deníku lidskoprávní aktivista Jaroslav Miko s tím, že více informací nechce zveřejňovat s ohledem na probíhající vyšetřování.

V posledních týdnech se na sociálních sítích šířilo několik údajně zaručených zpráv o útocích Ukrajinců na Romy nebo romské děti, například z Jablonce, Sokolova nebo Přerova. Jak ale ve všech případech ukázalo policejní vyšetřování, šlo o fámy. V problémech jsou tak naopak šiřitelé těchto příspěvků, které policie obvinila z šíření poplašné zprávy.

