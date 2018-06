Romský podnikatel: Žádná ubytovna, nastěhuji tam svou velkou rodinu

Trmice - Obyvatelé Trmic se bojí, že v místě vznikne další ubytovna.

Trmice. Ilustrační fotoFoto: Deník / Vorlíček Janni

Bouřlivé zasedání zastupitelstva zažili začátkem týdne obyvatelé Trmic. Jedním z hlavních diskusních bodů bylo téma zchátralého domu v ulici V Chaloupkách, který koupil místní romský podnikatel.

Obyvatelé Trmic se teď obávají, že v domě budou bydlet sociálně slabí lidé z končících ubytoven z nedalekého Ústí nad Labem. To ovšem podnikatel odmítá a zastupitelům garantoval, že dům opraví a nastěhuje tam svou početnou rodinu.

Mezi znepokojené obyvatele patří například Kateřina Špeciánová, která v této lokalitě žije. „Nejdříve mi postavili kousek od domu lihovar, naproti se pak nastěhovali nepřizpůsobiví obyvatelé. Hodnota mé nemovitosti klesá a dům je v podstatě neprodejný. Mám navíc dvě děti v pubertálním věku, dcera odchází v sedm ráno, vrací se až večer z tréninku, takže mně osobně se to nelíbí, že chodí ve tmě a nikde nejsou žádní strážníci,“ říká Špeciánová.

Dům V Chaloupkách koupil prostřednictvím svého tchána Miroslav Gombár, který žije v Trmicích už deset let. Za dům zaplatil 1,25 milionu korun.

„Dům je připravený na kolaudaci, stačí už jen něco nakreslit na stavebním úřadě a podat záměr pro to, co chceme,“ připomíná Gombár.

Spojitost se dvěma končícími ubytovnami v Ústí nad Labem odmítá. „Pravdivé to není, tak rychle bychom dům nedokončili a nemám žádné informace, že bych měl těmhle lidem poskytnout bydlení já nebo můj tchán. Stavím to pro svou velkou rodinu. Bráchové, táta, máma, ti všichni tam budou bydlet,“ zmiňuje Gombár, který chce v objektu rekonstruovat byty pro pět až šest rodin. „Plus minus třicet lidí,“ dodal.

Gombár v Trmicích už dva domy vlastní. Podle sousedů jsou jejich nájemníci bezproblémoví. „Dům stojí naproti mně, je pěkný a klidný. To, co slibuje pan Gombár, by se tedy mohlo splnit,“ reaguje zastupitel Miroslav Kučera.

Jeho slova Gombár kvituje. „Budu se snažit, aby bylo vše bez problémů. Dáváme do domu s tchánem naše peníze, tak přece nechceme, aby nám ho někdo ničil,“ upozorňuje Gombár.

Jak vysvětluje starostka Trmic Jana Oubrechtová, město se o objekt zajímalo. „Byl ale zatížený řadou exekucí. Původní majitel vlastnil dva objekty, z nichž se exekuce seskupily právě na tento dům. Exekuce byly podstatně vyšší a náklady nesrovnatelné oproti prodejní ceně. Pan Gombár sehnal kupce na druhý objekt a exekuce se tak rozmělnily,“ popisuje starostka.

Podle jejích slov nezbývá radnici nic jiného než čekat, jak to v ulici dopadne. „Před několika lety jsme měli obdobnou situaci s panelovým domem na okraji Trmic, kdy objekt koupil soukromý vlastník a vlna nevole mezi lidmi byla obdobná. Pozvali jste si tehdy vlastníka na jednání zastupitelstva, kde přislíbil, že objekt bude v klidu, a opravdu tomu tak dodnes je,“ potvrzuje starostka Oubrechtová.

Gombár nevylučuje, že výhledově nabídne dům k odprodeji městu. „Teď to ale neplánuji, do budoucna s tím ale nemám problém,“ dodává Gombár.